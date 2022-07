Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 luglio 2022/ Cancro, Leone e Vergine: previsioni

Per la giornata di venerdì 8 luglio 2022, ecco quali sono le previsioni nella consueta rubrica su Radio LatteMiele per i segni Cancro, Leone e Vergine per quanto riguarda l’Oroscopo Paolo Fox.

Cancro, che venerdì sarà? Scopri le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Cancro: Avere Mercurio nel segno significa avere la possibilità di ricevere buone notizie, anche per chi è rimasto fermo o si è sentito trascurato nel lavoro. È un periodo in cui arrivano, entro il 20, delle proposte: non saranno eclatanti, non saranno la risoluzione di tutti i vostri problemi, però permettono qualcosa in più. Se state cambiando ruolo, gruppo o mansione, entro il 20 dovrete fare delle scelte: depositare un atto, un contratto o un accordo. Pensavate di non poter vincere una sfida in amore? Aspettate il 18 e ne vedrete delle belle.

Leone: Calma e sangue freddo! Se proprio c’è qualcosa da discutere rimandate tutto a domenica. Una passione impossibile non deve diventare un rifugio per le vostre emozioni inespresse. Ci sono piccoli o grandi ritardi in tutto e oggi e domani sono giornate un po’ particolari, in cui forse è meglio fare un passo indietro. Si tratta però di giornate! Se guardiamo il cielo nel complesso, è molto positivo, con Giove favorevole. Secondo l’oroscopo Paolo Fox ogni tanto però si risveglia l’orgoglio: ricordate che ci sono persone che sanno benissimo come siete fatti e a volte si divertono a farvi arrabbiare. Non lasciate un ruolo o un posto, non buttate tutto all’aria solo per orgoglio! Dareste soddisfazione a un vostro nemico.

Vergine: La forza che c’è in questo cielo si rinnova grazie al nuovo transito di Mercurio. Molto diverso quest’oroscopo da quello della fine di giugno! Dal 20 al 30 giugno molti sono stati giù di corda, ma adesso siete liberi. Dal 5 questo cielo si è risvegliato: l’importante è recuperare emozioni favorevoli, sopraffatti se, per vari motivi, vi siete allontanati dal partner ed è il momento migliore per chiedere qualcosa al destino. Molto interessante il 2023! Lo anticipo perché non è escluso che voi, lavorando sempre con grande lungimiranza e progettualità, abbiate già in mente qualcosa per i prossimi mesi.

