Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 luglio 2022/ Chi al top: Capricorno, Acquario e Pesci

Andiamo a scoprire che giornata sarà questo venerdì 8 luglio 2022 per Capricorno, Acquario e Pesci su Radio LatteMiele ecco le previsioni quotidiane dell’Oroscopo Paolo Fox.

L’Oroscopo Paolo Fox e le previsioni sul Capricorno

Capricorno: Attenzione alle storie che nascono in questo periodo, perché sono poco chiare oppure siete voi che avete la testa altrove. Se siete sposati da tanto tempo, in questi giorni spesso siete fuori casa, dovete risolvere un piccolo o grande problema e allora non avete la testa per star dietro al partner. Con un cielo così, si potrebbe anche trovare un amore parallelo: sarà più facile farsi notare, ma attenzione a non vivere storie conflittuali. Luglio è un mese che, soprattutto alla fine, chiederà il conto di ciò che state facendo.

Venerdì 8 luglio, la giornata di Acquario e Pesci secondo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Acquario: Posso immaginare che, per coloro che hanno tra i 30 e i 40 anni, ci sia una bella opportunità: Saturno funziona! Chi si è trasferito con una ristrutturazione o cambio d’ufficio, ora è più stabile. Progetti innovativi, in vista dell’autunno e del prossimo anno. Secondo l’oroscopo Paolo Fox l’ambizione trionfa, ma soprattutto la creatività. L’Acquario ci tiene ai soldi, ma fino a un certo punto, perché è più importante fare ciò che desidera, ciò che ama. Desiderio di fertilità per le donne e, in qualche caso, si penserà anche a un’adozione. Fondamentale concludere eventuali contratti, prima della fine dell’estate.

Pesci: Questo è un cielo che ispira: c’è una Luna molto attiva, nuovi lavori potrebbero essere interessanti e Mercurio favorisce anche la concentrazione. Ecco che chi cerca l’ispirazione, in questi giorni la troverà. In amore, c’è sempre questo rancore di base e una certa agitazione. Voi amate molto gli altri e amate anche condividere, ma le persone a cui avete dato tanto hanno contraccambiato questa vostra generosità? Perché se non è così, anche se fate finta di nulla, siete preoccupati. Interessante questo cielo per gli studenti che devono recuperare una materia e che in questo periodo si predispongono per una seconda parte dell’anno che darà buoni frutti. L’amore si risveglia! Se c’è una persona che vi piace, caldeggiate il rapporto, ma non dite sì e non dite no definitivamente prima del 18 luglio.

