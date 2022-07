Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 luglio 2022/ Cosa attende Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia, Scorpione e Sagittario: i segni zodiacali passati ai raggi X dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di venerdì 8 luglio 2022 nella rubrica quotidiana su Radio LatteMiele.

Cosa si aspetta la Bilancia secondo le previsioni Oroscopo Paolo Fox?

Bilancia: Potrebbe esserci una riconferma, il superamento di un problema: mi raccomando, cercate di essere ottimisti. Sarebbe utile, in questo momento, avere al vostro fianco una persona che vi vuole bene e vi sorregge, non che vi critichi dal mattino ala sera! Se avete accanto una persona che sta sempre a guardare quello che fate, che vi accusa in continuazione di cose che non avete fatto, secondo me, alla fine del mese, farete una scelta importante o punterete i piedi. Intanto, tempo al tempo.

Oroscopo domani 8 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo Paolo Fox, tutto su Scorpione e Sagittario

Scorpione: Ora cercate l’amore! L’amore può trovarvi nella seconda parte di luglio e, se già l’avete trovato e ci sono stati dei problemi, cercate di stare un po’ più a fianco della persona che vi interessa. Il fascino non mancherà. Un tuffo al cuore, un innamoramento improvviso in vista: questa Luna nel segno, potrebbe rafforzare il lato romantico della vostra personalità. Voi credete nel colpo di fulmine, anche se poi siete sospettosi, pensate che sia tutta una fregatura, però vi dispiace anche non caderci, di tanto in tanto. Peccato che talvolta vi innamorate anche di persone troppo sfuggenti, che vi fanno soffrire o magari complicate. Secondo l’oroscopo Paolo Fox a meno che non lo facciate di professione, direi di abbandonare il ruolo di “assistenti sociali” e di dedicarvi un po’ di più alla vostra vera natura: passionale, ma anche desiderosa di essere ricambiata.

Oroscopo domani 8 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Sagittario: È consigliabile che il Sagittario eviti tentennamenti: in amore, quello che avete fatto negli ultimi giorni è importante, però è come se aveste chiuso una porta. Voi amate meglio e di più quando vi sentite liberi di andare, anche se poi non vi muovete. È probabile che si debba chiudere con un gruppo di lavoro o tagliare qualche programma inutile e rivederlo: è vero che ci sono state nuove partenze da maggio, ma non tutte sono state con lo sprint. Bisogna anche verificare se state con le persone giuste.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo domani 8 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA