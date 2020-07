Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 luglio/ Sagittario, Ariete, Capricorno, Cancro

L‘oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele torna protagonista. Sagittario: insieme Scorpione e Acquario si è tra chi può andare avanti bene. C’è bisogno di persone care al fianco. C’è grande energia, il problema è di incanalarla nel verso giusto. Venere opposta parla di tensioni eccessive con la noia in agguato.

Ariete: si è alla ricerca di nuove iniziative, si è grandi esploratori dello zodiaco. C’è bisogno di persone che diano una certa scossa. Da soli non si riesce a stare. Attenzione alle situazioni di lavoro. L’amore però si può risvegliare. Chi ha un rapporto in crisi si deve ricordare che questo mese è importante per risanare le sue ferite.

Oroscopo Paolo Fox, Toro e Pesci

Andiamo a leggere altri due segni per l‘oroscopo di Paolo Fox. Capricorno: questa è una giornata particolare con la Luna che tocca il settore degli incontri, forse si deve correggere il tiro. Non si è particolarmente sostenuti da giugno, con luglio lascia a desiderare il mese. Da metà agosto ci sarà un recupero sul lavoro, per l’amore bisognerà aspettare settembre.

Cancro: trattativa da chiudere, tra i segni che più hanno sofferto negli ultimi mesi c’è questo segno. Giove e Saturno in opposizione indicano tensioni da risolvere. Il rischio è che ci siano dei dubbi e questo vale anche per le coppie. Lo stato di agitazione non deve essere riversato in amore.



