Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 maggio 2020/ Vergine, Cancro, Acquario e Pesci

Vergine, il punto dell’oroscopo del giorno

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox ecco la Vergine: segno forte, tra i più forti del 2020, nonostante quanto è accaduto. Non si deve vedere bloccate le proprie iniziative. Si ha fiuto per gli affari e si può trasformare un’attività, fare altro. Preoccupa l’amore visto che non c’è comprensione o ci sono distanze da colmare.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per il Cancro?

Cancro: c’è tanto da fare con Saturno non più opposto, Giove lo è. Ci sono dispute di lavoro, qualcuno è veramente stanco. Molti hanno lavorato ancora più di prima, altri si sono fermati. Si è stati messi alla prova in un modo o nell’altro. Non si deve rievocare il passato in amore.

Acquario, ecco le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare l’Acquario: si è pronto a cambiare vita. Appena finiranno le restrizioni tanti faranno valigie e andranno via oppure mentalmente vorranno condizionarsi verso una nuova vita. Si deve rivedere secondo le proprie direttive e non quelle degli altri. Amore in recupero se c’è il complice giusto meglio.

Pesci, scopri cosa ha previsto per oggi Paolo Fox nel suo appuntamento dell’oroscopo di LatteMiele

Pesci: si parte bene oggi con un po’ d’apatia stasera e stanchezza. Come altri segni in amore si è confusi e quando si sta così, dipende dalle circostanze, si parla col partner o chi invece pensa che sia meglio tradire e trasgredire.



