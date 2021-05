Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 maggio 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario

L’Oroscopo Paolo Fox si concentra sui Segni di Fuoco per la giornata di sabato 8 maggio 2021. Ecco quali sono le previsioni per Ariete, Leone e Sagittario nel consueto appuntamento radiofonico su Radio LatteMiele.

Ariete e Leone, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Cominciamo il percorso tra le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox focalizzandoci sull’Ariete. La Luna nel segno invita ad utilizzare questo fine settimana per attuare cambiamenti che potrebbero aiutare ad allontanarsi dalle difficoltà del passato. Qualcuno potrebbe faticare ad avvertire l’arrivo di questa nuova energia, ma il transito che Venere inaugurerà nella giornata di domenica potrebbe offrire un grande contributo ai progetti che si desidera portare avanti.

Tocca ai nati sotto il segno del Leone. Le tensioni nate negli ultimi tempi potrebbero creare qualche problema in ambito legale e lavorativo, spingendo qualcuno a vivere in maniera eccessivamente competitiva alcune relazioni. Attenzione a non lasciarsi trascinare da persone poco affidabili.

Oroscopo Paolo Fox: la giornata per il Sagittario

La rassegna dei segni di Fuoco si chiude con il Sagittario. Queste giornate sembrano inaugurare una fase di riflessioni e ripensamenti che potrebbe toccare diversi aspetti della vita personale dei nati sotto questo segno. Chi si sente limitato dalle situazioni che si trova a vivere potrebbe concludere determinati percorsi.

