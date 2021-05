Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 maggio 2021/ Previsioni per Cancro, Scorpione e Pesci

In questo sabato 8 maggio 2021 ecco cosa prevede l’Oroscopo Paolo Fox per quanto riguarda Cancro, Scorpione e Pesci: su Radio LatteMiele l’analisi della giornata per i Segni di Acqua.

Cancro e Scorpione, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

L’Oroscopo Paolo Fox cosa prevede per il Cancro? Marte nel segno potrebbe creare un po’ di agitazione capace di turbare la grande sensibilità che contraddistingue i nati sotto questo segno. Per contrastare questa situazione sarebbe bene cercare di dedicarsi soltanto ai rapporti più sinceri, coltivando le relazioni più importanti in attesa del transito che Venere inaugurerà tra un paio di mesi.

Per quanto riguarda lo Scorpione le difficoltà nate durante le ultime settimane potrebbero dar vita ad uno stato di disagio capace di riflettersi negativamente sulle relazioni familiari. A partire da domani, però, si potrà contare sulla presenza di una Venere non più opposta che favorirà un lieve recupero in ambito sentimentale.

L’Oroscopo di Paolo Fox e la giornata dei Pesci

I segni d’Acqua completano la rassegna giornaliera dell’oroscopo Paolo Fox con i Pesci. Con questo week end sembrano aprirsi due settimane di forte ripresa che imporranno alcune decisioni riguardanti la sfera emotiva e sentimentale. Anche in ambito lavorativo potrebbero verificarsi dei profondi cambiamenti.

