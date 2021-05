Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 maggio 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno

Segni di terra ai raggi X nell’Oroscopo Paolo Fox di sabato 8 maggio 2021 dedicato ai Segni di Terra. Per Toro, Vergine e Capricorno ecco quali sono le previsioni su Radio LatteMiele.

L’Oroscopo Paolo Fox e la giornata per Vergine e Toro

Tocca al Toro. La sfera economica potrebbe vivere dei momenti di disagio a causa delle difficoltà vissute in ambito lavorativo durante gli ultimi mesi, ma l’energia che toccherà l’ambito sentimentale offrirà un buon conforto. La presenza di Venere nel segno che ha segnato gli ultimi giorni potrebbe aver aiutato a riportare chiarezza e serenità all’interno di una relazione.

Analizziamo i nati sotto il segno della Vergine. Il mese di Maggio potrebbe portare qualche piccola contesa capace di ostacolare il desiderio di tranquillità che i nati Vergine sembrano perseguire. Sia in amore che all’interno di alcune questioni di natura pratica potrebbe essere necessario fare chiarezza, sistemando anche le questioni di carattere economico e legale.

Capricorno, l’Oroscopo Paolo Fox dice che…

Per i segni di Terra si chiude con il Capricorno. La giornata di oggi potrebbe far avvertire un profondo senso di stanchezza dato dalle incertezze rimaste all’interno di un contesto lavorativo che non sembra promettere grandi garanzie.

