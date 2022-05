Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 maggio 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: le previsioni

Nuovo appuntamento con l’Oroscopo Paolo Fox in questa giornata. Come andrà per i 12 segni zodiacali oggi, la giornata di domenica 8 maggio? Vediamo cosa dicono le stelle per quanto riguarda amore, lavoro, fortuna e salute. Scopriamo tutto con le parole dell’astrologo attraverso i canali di Radio Latte Miele. Ecco dunque come andrà la giornata di Ariete, Leone e Sagittario secondo l’astrologia.

Oroscopo domani 9 maggio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni in amore e salute

Le previsioni del Ariete dell’Oroscopo Paolo Fox

Ariete, in questa domenica c’è un grande cielo per i segni di fuoco. Hai una bella Luna attiva, con Venere in posizione positiva. Infatti da martedì avrai Giove nel segno e dal 24 ci sarà Marte e dunque ci saranno buone previsioni. In questo momento potresti essere stanco di tutto e dunque avere voglia di andar via. Quando dici le cose sei molto testardo, dunque in questi giorni qualcuno potrebbe rimproverarti di essere un po’ troppo perentorio nelle tua argomentazioni. Con la doppia forza di questi pianeti puoi farti notare: otterrai risultati che saranno importanti, dice l’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 maggio 2022/ Cancro, Scorpione e Pesci: amore ed energia

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Sagittario, grande cielo

Leone, che bel cielo si sta per sviluppare! In questi giorni potresti sviluppare un bel progetto che hai da tempo in ballo. In amore o amicizia, se si discute, è solo per cercare di mettere a posto questioni del passato. C’è un grande Oroscopo per coloro che vogliono innamorarsi! E per chi invece ha una storia, si può ufficializzare una relazione. Per te si respira aria di un rinnovamento generale, ancora più intenso dalle prossime settimane. Il Leone già tende a prevalere, per cui ascolta anche quello che hanno da dirti gli altri, ogni tanto, dice l’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 maggio 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: la domenica

Sagittario, se sentite che c’è un ostacolo, superatelo. Se invece c’è qualcuno che ha tradito la vostra fiducia, non dategli più retta e non abbiate pietà, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Il Sagittario è un segno molto buono e invece di litigare, se c’è qualcosa che non va, apre la porta e se ne va. Ci sono molti progetti che stanno per iniziare e potreste essere un po’ nervosi ma questo è un cielo liberatorio. Ci sarà uno sblocco per le questioni legali e per chi deve aspettare soldi.













© RIPRODUZIONE RISERVATA