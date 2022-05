Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 maggio 2022/ Cancro, Scorpione e Pesci: amore ed energia

Un oroscopo particolare quello che attende i segni di acqua in questa giornata. Se infatti il Cancro sembra essere un po’ confuso e dunque non sa a pieno ciò che vuole, per lo Scorpione sarà una giornata di noia. Questo segno è infatti in un periodo di apatia nel quale non ha voglia di fare grandi cose. Per quanto riguarda i Pesci, non mancheranno belle chance secondo l’Oroscopo Paolo Fox. Scopriamo allora tutte le previsioni ai microfoni di Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, sei confuso

Cancro, le emozioni sono tante, ma attenti ai passi falsi, soprattutto fra maggio e giugno. Per esempio, tornare o anche solo desiderare una situazione del passato, è la classica prova che hai semplicemente bisogno di qualcuno che ti rassicuri. Di solito infatti tendi a buttarti in rapporti più rassicuranti, come quelli che hai già vissuto. Magari ti hanno fatto male ma tendi a ricordare solo il bello e a rifugiarti nei ricordi. Per chi sta con un Cancro, un consiglio dall’Oroscopo Paolo Fox: inutile insistere su qualunque cosa vogliate chiedere, da “sposami!” a “andiamo a fare un viaggio”, perché questi Cancretti sono un po’ confusi.

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Pesci, stanchezza e…

Scorpione, c’è stanchezza e sarà una domenica “pigra”. A volte vi sentite pigrissimi mentre in altri momenti, pensate di poter rivoluzionare il mondo. L’Oroscopo Paolo Fox per questa giornata suggerisce cautela e riposo. Questa è una giornata che invita a non esagerare, anche nelle critiche. Cercate dunque di dedicarvi un po’ di più a voi stessi.

I Pesci saluteranno presto Giove che, da martedì, farà il suo ingresso in Ariete. Potrebbe lasciarvi qualcosa di bello. Questo comunque resta un cielo fertile e per qualcuno anche di grande rinnovamento. Quando un cielo è attivo, come quello di questo maggio, possono capitare molte situazioni positive. Non mancheranno infatti chance belle sotto ogni punto di vista. Questa di domenica è una giornata interessante per rimettere a posto una situazione di famiglia, dice l’Oroscopo Paolo Fox.

