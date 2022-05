Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 maggio 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: la domenica

Solito appuntamento mattutino con l’Oroscopo Paolo Fox. Come andrà questa domenica per i segni di aria? Come saranno l’amore, la fortuna, le amicizie e i rapporti con la famiglia? Ce lo dice l’Oroscopo Paolo Fox, nei suoi canali di Radio Latte Miele. Vediamo cosa prevedono le stelle per Gemelli, Bilancia e Acquario in questa domenica.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 9-15 maggio 2022/ Classifica segni flop: Capricorno ultimo

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli, le stelle aiutano l’ambiente familiare

Gemelli, per voi c’è un cielo importante in questi giorni! Dal 10, diceva l’Oroscopo Paolo Fox, molte cose sarebbero cambiate e ci siamo quasi. Se c’è una cosa che non riesci a fare è controllare le tue emozioni, soprattutto la rabbia. In questi giorni infatti potresti esserlo con qualcuno che cerca di fermarti e importi la sua volontà. Solitamente reagisci diventando ironico e dissacrante e oggi, in questa domenica, avrai quest’atteggiamento. Queste stelle piano piano aiuteranno anche l’ambiente familiare e personale.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 maggio 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: come andrà?

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Acquario, i pianeti…

Bilancia, questo è un momento in cui bisogna mettere a posto tante cose. Questo cielo dalla prossima settimana diventerà esigente e importante e vi permetterà di capire cosa va portato avanti e cosa no. Entro la fine di maggio, inoltre, sarete chiamati a fare una scelta. Secondoa l’Oroscopo Paolo Fox dovete scegliere se continuare un’ostilità nei confronti di un gruppo o di una persona, oppure se chiarire. La giornata di oggi è comunque dalla vostra parte anche se potrebbero esserci delle discussioni economiche. Dalla prossima settimana, Giove opposto.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 maggio 2022/ Cancro, Scorpione e Pesci: i pianeti...

Acquario, oggi la Luna è opposta e il Sole è dissonante. Il vostro cielo in generale è bello, però potreste sentirvi un po’ stanchi e nervosi. Magari è saltato qualcosa che avevate voglia di fare e questo potrebbe avervi resi più instabili. In amore, i fulmini danno una scossa, un certo brivido. Attenzione però che non incendino gli animi. Urano, che governa il vostro segno, quest’anno mette al bando tutte le relazioni inutili.













© RIPRODUZIONE RISERVATA