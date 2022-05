Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 maggio 2022/ Toro, Vergine e Capricorno: i pianeti…

Nuovo appuntamento con l’Oroscopo Paolo Fox in questa domenica 8 maggio. Come sarà la giornata per i 12 segni zodiacali? Ce lo dice proprio Paolo Fox sui canali di Radio Latte Miele. Come al solito l’astrologo ci dà le sue previsioni per la giornata appena cominciata. Scopriamo dunque come andrà per Toro, Vergine e Capricorno.

Toro, qualcosa non va, le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Toro, questa è una classica giornata in cui c’è qualcosa che non va. Non si parla di grandi blocchi, ma di una sorta di insoddisfazione. Ad esempio potresti aver dedicato tante energie ad una persona e vedi che non c’è nessuna gratitudine da parte sua e dunque potresti rimanerci male. La settimana che sta per arrivare vedrà un bel successo, soprattutto il 10 e l’11: se hai un progetto o hai dei programmi, la prossima settimana il cielo sarà con te, dice l’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Vergine e Capricorno, c’è qualche pensiero

Vergine, questa settimana è partita male. Tra lunedì e mercoledì c’è stata forse qualche tensione di troppo, ma la dissonanza di Giove frena. Dal 10 di maggio avrete giornate più soddisfacenti. Dalla prossima settimana, quindi, ci sarà una bella combinazione di pianeti che potrà provocare anche qualche vantaggio per voi. Un consiglio dall’Oroscopo Paolo Fox: abbiate meno timidezza in amore. Cercate poi di essere più oggettivi: le riflessioni che riguardano i sentimenti devono essere sempre realistiche. Voi ogni tanto vi fate prendere dalle ansie.

Capricorno, fra maggio e giugno, dovrete ridimensionare alcune spese. Controllate sempre ricevute e obblighi fiscali per tenere tutto sotto controllo. Siete in ripartenza dopo un periodo di fermo ed è normale sentirsi un po’ ansiosi, anche dal punto di vista burocratico. In amore non c’è molto calore e comprensione e probabilmente c’è da rivedere una relazione che non sta andando come dovrebbe, dice l’Oroscopo Paolo Fox.











