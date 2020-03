Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 marzo 2020/ Acquario e Capricorno in crisi, Ariete e Scorpione…

Paolo Fox, oroscopo 8 marzo 2020: segni flop

L’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri ci mostra i segni flop della giornata di oggi, 8 marzo 2020. Capricorno: quattro stelle in amore e lavoro, tre per la fortuna. Se c’è qualcuno che si lamenta senza far nulla per crescere vengono allontanate. Se c’è chi ha bisogno invece si porge la mano. Se non si risponde a delle richiese e ci si sente di dover allontanare preoccupazioni vuol dire che si è un po’ stancato. Acquario: quattro stelle in amore, lavoro e fortuna. Tutto dipende anche dall’età perché magari chi è giovane può cambiare vita e chi è grande ha altri riferimenti. La giornata è di crescita, quando si vuole dimostrare la propria esistenza si riesce a cancellare tutto quello che si è fatto.

Ariete, Leone e Scorpione in fase di stallo

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con i segni che si possono considerare in fase di stallo. Ariete: si cala leggermente rispetto a ieri ma si mantengono buone stelle. Sono quattro per amore e lavoro, cinque per la fortuna. Il segno va sempre molto di corsa e forse una piccola pausa ci sta bene. Magari semplicemente c’è voglia di rinnovare un amore. Si è frettolosi da giovani, molto sbrigativi, chi invece va un po’ piano dopo una certa età non sbaglia. Leone: quattro stelle in amore, lavoro e fortuna. Ci può essere un problema con la persona che si ama e si risolverà. Se il problema è di ruoli nella famiglia si dovrà fare attenzione. Oggi è una giornata comunque di recupero. Scorpione: quattro stelle in amore, lavoro e fortuna. La giornata è maggiormente equilibrata anche se con una Venere in opposizione. Questo può portare solo le coppie forti ad andare avanti. Se si è in crisi si deve stare attenti. Qualcosa da rivedere.

