Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 marzo 2020/ Cancro al top; Gemelli e Toro in crescita

Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 marzo 2020: segni al top

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista oggi, 8 marzo 2020, andiamo a vedere quanto raccontato in merito ai segni al top. Cancro: quattro stelle in amore e fortuna, cinque per il lavoro. Il fine settimana vuole bene al segno. Febbraio è stato un mese piuttosto nervoso. Se c’è una nuova storia è in prova e rodaggio. Le cose cambiano ora. Vergine: cinque stelle in amore e lavoro, quattro per la fortuna. Dal punto di vista delle emozioni che si stanno vivendo si è più attenti del solito. Se si sfocia in un’ipocondria e accompagna emozioni forti allora possono nascere anche delle questioni pesanti. Si dovrebbe evitare di entrare nel panico. Pesci: cinque stelle in amore, quattro per lavoro e fortuna. Il weekend rende più consapevoli della forza e anche delle proprie convinzioni. Spesso si cerca di trasformare la realtà in qualcosa di magico. Si è un po’ bambini a volte e si prende improvvisamente coscienza della realtà che può colorare ma ci sono anche altre situazioni che non si possono escludere.

Toro, Gemelli e Bilancia in crescita

Ecco per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox dei segni che si possono considerare in crescita. Toro: segno in leggera crescita rispetto a ieri con tre stelle nel lavoro, quattro per amore e fortuna. Da fine mese Saturno inizierà una quadratura e quindi qualche cosa slitterà. La quadratura porta spesso situazioni di questo tipo. Non si devono sollevare polemiche, ma si deve cercare di essere meno ansiosi. Gemelli: si cresce rispetto a ieri con quattro stelle in amore e lavoro, cinque per la fortuna. Bisogna dire che il segno riempie la propria vita a volte di eventi per non pensare e non stare lì a guardare anche il tempo che passa. Ci si rende conto delle cose solo quando ci si sofferma. Bilancia: quattro stelle in amore, lavoro e fortuna. C’è un fatto in più buono con un assedio minore delle difficoltà in questo momento. Venere vuole bene e riempie di baci. Sagittario: quattro stelle in amore, lavoro e fortuna. Il weekend propone una sorta di riappacificazione con sé stessi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA