Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 marzo 2021/ Previsioni Leone, Sagittario e Ariete

È tempo di oroscopo di Paolo Fox anche in questo lunedì 8 marzo 2021. Possiamo contare sulle previsioni dell’astrologo fornite tramite le frequenze di Radio Latte&Miele. Nello specifico, nella rubrica “Latte&Stelle” l’esperto degli astri ha affrontato ovviamente i temi che riguardano la giornata dei segni di Fuoco: Leone, Sagittario e Ariete. Pronti a scoprire cosa dovete aspettarvi?

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario secondo Oroscopo Paolo Fox?

Iniziamo dal Leone per quanto riguarda il viaggio tra le previsioni di Paolo Fox con il suo oroscopo. Dopo un febbraio ricco di tensioni ora sembra iniziare a concretizzarsi qualche possibilità in più. Giove e Saturno opposto potrebbero segnalare la necessità di dover sottostare ad alcuni compromessi in ambito lavorativo, ma anche gli ostacoli più difficili potranno presto essere superati.

Se siete nati sotto il segno del Sagittario, ecco le previsioni per voi. L’opposizione di Marte che sembra riguardare queste giornate potrebbe provocare un certo stress, specialmente se ci si trova ad essere coinvolti in situazioni non del tutto soddisfacenti. Anche in amore si potrebbe riscontrare qualche piccolo disagio.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Per completare la carrellata relativa ai segni di Fuoco, ecco le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox sull’Ariete per la giornata di oggi. Queste giornate sembrano promettere alcune buone soddisfazioni. Le sfide con cui ci si confronterà in queste ore permetteranno di ottenere dei successi importanti, ma alcune situazioni potrebbero ancora risultare frenate. Giove e Saturno invitano a godere di nuove emozioni, ma l’energia fisica sembra non essere al massimo.

