Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 marzo 2022/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e salute

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi catalizzano l’attenzione degli appassionati di astrologia, materia tanto imperscrutabile quanto indicativa del nostro destino. In questo focus ci concentreremo solamente sui segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso durante il suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. Nel dettaglio, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, martedì 8 marzo 2022?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Oggi dovreste cercare di stare più fermi rispetto al periodo precedente. In particolare evitate i conflitti in questo inizio settimana. In amore siete alla ricerca di qualcosa di più: dedicatevi maggiormente a persone che comprendono il vostro bisogno di non essere trascurati”.

Chi è nato sotto il segno del Cancro prenda appunti: Giove attivo da diverso tempo si congiunge con Mercurio e Saturno porta grandi novità. Nuove iniziative e trascorsi turbolenti da dimenticare sono occasioni possibili. Dalla seconda metà della settimana la situazione si fa decisamente più intrigante.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Dalla seconda metà della settimana avrete Mercurio in congiunzione con Giove a supporto di giornate importanti e proficue. Sfruttate le occasioni che arriveranno verso fine mese e cercate di superare questa tendenza a restare fermi e inerti. Non mancheranno le intuizioni e gli incontri sentimentali sono favoriti”.

