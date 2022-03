Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 marzo 2022/ Previsioni: Leone, Sagittario e Ariete

Ritorna l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox destinate a tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento daremo spazio ai segni di Fuoco, per mezzo delle previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete desiderosi di conoscere che cosa proporrà la giornata odierna, martedì 8 marzo 2022, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere questo articolo verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Il momento attuale è caratterizzato da un atteggiamento più difensivo. Forse siete convinti di aver dato troppo rispetto a quanto ricevuto. La tranquillità attualmente è necessaria, anche se il cielo non promette proprio bene. Se avete decisioni professionali da prendere, forse sarebbe il caso di rimandare”.

Viriamo adesso sulle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario: i diversi pianeti attivi nel vostro segno indicano uno slancio evidente nel prossimo futuro. Manca però una bella complicità con qualcuno in particolare, forse dovreste cercare il giusto equilibrio per superare i conflitti che potrebbero interessare questi giorni. Siate cauti e pazienti.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Una svolta decisiva può arrivare, anche se l’arrivo di Giove nel segno è previsto per il 10 maggio. Nonostante i periodi negativi non siano lontani, è incredibile la forza che caratterizza il momento. Circondatevi di tranquillità e di equilibrio.

