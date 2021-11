Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 novembre 2021/ Ariete, Sagittario e Leone: le previsioni

Ci ritroviamo per l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox che attirano tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo focus, daremo ampio spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni anticipate dall’astrologo a Radio Latte e Miele. Non vedete l’ora di conoscere come si aprirà la giornata odierna, lunedì 8 novembre 2021, per i nati Ariete, Sagittario e Leone? Siete allora nel posto giusto per scoprirlo, perché tutte le indicazioni sono riportate di seguito…

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno dell’Ariete recita quanto segue. Giornata un pò agitata per questo segno, che presto ritroverà una bella grinta, specialmente alle giornate di mercoledì e di giovedì. In questo momento forse stai cercando di ritrovare un pò di serenità. E’ una giornata particolare, forse non così attiva, ma ti rifarai da mercoledì. In amore attenzione alle parole di troppo.

Ora è il momento delle previsioni dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario. Nuove idee, forse anche belle proposte, si muove qualcosa, la situazione si sblocca dal 22, ma ancora di più dal 24 quando mercurio sarà nel tuo segno. La passione è la molla che sblocca nuove idee, tu hai bisogno di passione, sia d’amore che di lavoro, tra mercoledì e giovedì ci sarà un nuovo progetto. I liberi professionisti saranno più forti.

Leone, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Completiamo il focus dell’oroscopo Paolo Fox sui segni di Fuoco con il Leone. Non è un momento di forza nelle questioni familiari o di lavoro, forse c’è un peso che devi portare avanti, magari hai firmato un accordo e pensi ‘maledetto il giorno in cui l’ho sottoscritto’, oppure semplicemente in questo momento ci sono problemi che riguardano i soldi, la casa, ma ci vuole pazienza.

