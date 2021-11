Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 novembre 2021/ Gemelli, Bilancia e Acquario: le previsioni

L’oroscopo Paolo Fox arriva in aiuto per farci aprire nel migliore dei modi questa nuova settimana. Dunque. gli appassionati di astrologia anche oggi possono contare sulle sue previsioni. Ma in questo approfondimento esamineremo le indicazioni per i segni di Aria fornite dal noto astrologo nel consueto appuntamento su Radio Latte e Miele. Non vedete l’ora di capire cosa prevedono gli astri per i segni Gemelli, Bilancia e Acquario? Ecco cosa aspetta loro nella giornata di oggi, lunedì 8 novembre 2021…

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli e Bilancia le previsioni del giorno

Cominciamo l’analisi dell’oroscopo Paolo Fox con le previsioni per i Gemelli. Molto importante è ritrovare la tranquillità, questa è una settimana bella, specialmente intorno a mercoledì, certo però è che bisogna capire cosa è successo sabato 6 e domenica 7, perché sono state giornate in cui alcuni hanno avuto dei piccoli conflitti in famiglia e in amore. Se ci sono state perplessità, bisogna cercare di superarle, comunque è una settimana che parte meglio.

Ora passiamo alle previsioni che riguardano tutti i nati sotto il segno della Bilancia. Settimana complessa per i sentimenti, ma interessante per gli incontri, in questo periodo potrai sviluppare un progetto, come l’apertura di un’attività o mettere avanti le questioni di lavoro. Dovresti essere contento che in questo momento qualcosa funziona. Rinnovi gli accordi in vista.

Acquario, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I nati sotto il segno dell’Acquario chiudono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox per i segni d’Aria. In questo momento sei pieno di dubbi e ancora una volta troppo distratto, ti capita di fare una cosa e di pensare ad altro e non va bene soprattutto se devi portare avanti un lavoro in cui è richiesta molta attenzione. Libertà per chi è rimasto soppresso da troppo tempo. Qualche scontro la prossima settimana.

