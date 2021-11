Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 novembre 2021/ Scorpione, Cancro e Pesci: le previsioni

L’oroscopo Paolo Fox torna oggi, lunedì 8 novembre 2021, con le sue previsioni per tenere compagnia a tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus ci concentreremo sulle indicazioni per i segni d’Acqua, tramite le indicazioni fornite dal celebre astrologo durante il suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata odierna? Non ci resta che scoprirlo…

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

Apriamo l’oroscopo Paolo Fox con lo Scorpione, che attraversa un periodo concitato, ma molto stancante, perché ci sono tanti pianeti nel tuo segno, ma questa settimana ci sarà un momento in cui vorrai mandare tutti a quel paese e potresti essere conflittuale nel rapporto con gli altri. Sarai un pò sottotono ma le cose non vuol dire che non andranno bene, anzi, forse avrai fascino. Ci saranno giornate d’incontri.

Forse oggi e domani una parola è poca e due sono troppe per il Cancro: abbiamo ancora un grande cielo un bel sole e Mercurio, quindi in questo momento si possono fare cose nuove. Molti hanno iniziato un progetto e può andare bene o male, ma dipende dalla persona, se sai fare una cosa la porti avanti e se fai una scelta, è quella giusta. Le stelle proteggono, dicono che puoi andare. Questa è una settimana che rimette in gioco e tra venerdì e domenica ci potrebbero essere delle emozioni speciali in un amore però che è ancora un pò contrastato.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Completiamo l’oroscopo Paolo Fox riguardante i segni d’Acqua con i Pesci. Questa è una settimana importante e di liberazione. Cambieranno molte cose, si riprende a sperare, avrai magari confusione in testa, ma più ti libererai dal passato e investirai nel futuro e più ci saranno nuove opportunità. Le storie che nascono in questo periodo possono diventare ancora importanti, attenzione, soprattutto se sei reduce da una separazione.

