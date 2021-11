Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 novembre 2021/ Toro, Capricorno e Vergine: le previsioni

Un’altra settimana comincia, ma non può davvero prendere il via senza le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli amanti dell’astrologia. In questo spazio ci occupiamo dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nel consueto appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. Cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Capricorno e Vergine in vista della giornata di oggi, lunedì 8 novembre 2021? C’è un modo per scoprirlo ed è proseguire con la lettura…

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Toro e del Capricorno?

Apriamo le danze con l’oroscopo Paolo Fox partendo dalle previsioni per il segno del Toro. Questa settimana devi stare attento a non metterti nei guai dicendo delle cose di troppo, è una situazione particolare quella di questa settimana. Lunedì e martedì saranno delle giornate protette, ma tra mercoledì e giovedì ci sarà un attimo di scompenso e di tensione e poi ci saranno dei giorni in cui ti metterai nei guai. Se ci sono dei nemici e delle persone che non stanno dalla tua parte, potresti dire anche ‘arrivederci e grazie’. Il toro non è un tipo da studiare mediazioni o da portare avanti qualcosa che non gli piace, ma in qualche modo si vuole liberare di un peso.

Invece il Capricorno ha molte possibilità di emergere, domani parte con la luna nel segno. Se ti propongono di migliorare a lavoro, ascolta quello che hanno da dirti, potresti rifinire una volta per tutte un rapporto di lavoro. Favoriti i matrimoni e le nascite, c’è chi finalmente tira un sospiro di sollievo e potrà fare progetti per il futuro.

Vergine, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Completiamo il focus dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con la Vergine. Oggi e domani abbiamo Sole, Luna, Mercurio, Marte, Venere, Urano in aspetto buono. Agli esitanti e che hanno paura di esporsi è bene ricordare che quando questo segno zodiacale rimane ferito, difficilmente si mette di nuovo in gioco. Ma bisogna andare avanti: se c’è una persona che t’interessa, spingi il rapporto. Non conta quello che dimostri di essere, puoi sembrare forte e spavaldo, ma dentro c’è una grande timidezza e grande paura di sbagliare, sia che la riveli, sia che la tieni dentro e la mascheri, annullala, sia per l’amore che per lavoro. Quando si lavora non bisogna dimostrare nulla al di fuori del fatto di essere bravi.

