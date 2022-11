Oroscopo Paolo Fox oggi, 8 novembre 2022/ Ariete, Cancro, Bilancia, Capricorno: amore

Appuntamento con il solito Oroscopo di Paolo Fox anche in questo martedì. Per l’Ariete ci sarà un’opposizione del Sole e della Luna ma scoraggiarsi non è preso in considerazione in queste giornate! Il Cancro è forte, ancor di più rispetto agli ultimi mesi. Il weekend sarà interessante, anche in amore. Per la Bilancia c’è la continua ricerca di equilibrio e anche tanta voglia di evadere. Infine il Capricorno, con una grande evoluzione in corso. Questo cielo porta lontano ma nel weekend in amore c’è bisogno di dolcezza.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete e Cancro, il periodo

Ariete, queste sono giornate un po’ particolari, febbrili per qualcuno. In queste ore ci sarà un’opposizione del Sole e della Luna e c’è un po’ di turbolenza, ma questo segno non deve comunque scoraggiarsi. Questo è un periodo in cui già si iniziano a intravedere delle soluzioni. Bisogna però fare attenzione con i soldi, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, sei forte, ancora di più rispetto agli ultimi mesi e all’estate. Non tutti sono soddisfatti al massimo, però la maggioranza ha iniziato a intravedere uno spiraglio di luce e pare che adesso sia un po’ più contenta e che ci sia anche un maggiore consenso per eventuali progetti e situazioni nate tra settembre e ottobre. Venere? Speriamo che sabato funzioni in amore, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Il weekend sarà interessante.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Capricorno, Venere…

Bilancia, ogni tanto avete un po’ di repulsione per tutto ciò che è consuetudine e tradizione. È vero che cercate sempre l’equilibrio in tutto ma ogni tanto vi stancate delle cose ripetitive. L’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di uscire dal loop di incomprensioni che a volte potrebbero riguardare anche l’ambiente esterno. Intriganti sono i rapporti con Ariete e Gemelli. C’è comunque tanta voglia di evadere.

Capricorno, c’è una grande evoluzione è in corso! Le tue evoluzioni avvengono sempre con qualche piccolo problema, nel senso che vuoi sempre guadagnarti tutto. Il Capricorno lavora parecchio o comunque si impegna molto e inoltre crede fermamente nelle proprie opinioni e idee. Questo è un cielo che porta lontano. L’Oroscopo di Paolo Fox dice: la fermezza in amore, nel fine settimana, dovrà diventare dolcezza.











