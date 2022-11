Oroscopo Paolo Fox oggi, 8 novembre 2022/ Pianeti Gemelli, Vergine, Sagittario, Pesci

Questo martedì comincia con le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. Per i Gemelli c’è qualche disturbo, forse sul lavoro e anche per quanto riguarda i sentimenti. Importante in questi giorni scovare situazioni che possono diventare problematiche. Per la Vergine, meglio sfruttare questo periodo per parlare e risolvere un problema personale o fisico. Per il Sagittario, ci sono belle novità in arrivo e l’amore torna protagonista. Infine i Pesci: il cielo sta per portare qualcosa di nuovo anche se forse ci sarà ancora qualche ostacolo da superare.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli e Vergine, il periodo

Gemelli, c’è qualcosa che non va, qualcuno che ti disturba. Sei una persona molto attenta ai dettagli e la seconda parte di questo mese potrebbe essere un po’ particolare: se c’è qualcosa che non ti va giù o se pensi che alcune persone abbiano passato il limite, potresti anche mandarle a qual paese, sia sul lavoro che per i sentimenti, rivela l’Oroscopo di Paolo Fox. È molto importante, in questi giorni, capire cosa non va bene ed evitare situazioni che possono diventare problematiche.

Vergine, è possibile che il periodo dal 20 novembre fino ai primi giorni di dicembre tu possa sfruttarlo per discorso a un capo o per risolvere un problema personale o fisico. Se una persona non ti va più a genio, possibile che tu possa anche metterla con le spalle al muro. Questo è quindi un periodo buono perché ti permette di evitare qualche complicazione di troppo, mentre la fine di questo mese crea piccoli disagi, rivela l’Oroscopo di Paolo Fox. Importante adesso risolvere una situazione che potrebbe anche guardare l’amore.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario e Pesci, amore

Sagittario, belle novità nelle seconda parte di questo mese. Adesso arrivano grandi trasformazioni! Se hai fatto un lavoro part-time e ti aspetti una risposta o una riconferma, la seconda parte del mese sarà importante, ma addirittura, dal 16 in poi, saranno ancora più forti gli studenti e le persone che aspettano di ottenere dei risultati in maniera diretta, rivela l’Oroscopo di Paolo Fox. L’amore torna protagonista!

Pesci, questo cielo mi piace perché ti sta per portare verso qualcosa di nuovo. Forse ci sarà ancora un piccolo ostacolo da superare, alla fine di novembre. Da dicembre e, ancora di più, dal 2023, via libera! Le relazioni che nascono in questo momento sono importanti, rivela l’Oroscopo di Paolo Fox. È lontano quel senso di livore e di nervosismo che ti aveva condannato a essere un po’ infelice. Venere però ti vuole molto più sereno! Se un progetto o un programma si interrompe, non ti preoccupare: infatti tra dicembre e marzo, ci saranno delle ottime opportunità.











