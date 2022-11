Oroscopo Paolo Fox oggi, 8 novembre 2022/ Toro, Leone, Scorpione, Acquario: le stelle

Il martedì inizia con l’oroscopo di Paolo Fox. Per il Toro c’è una Luna che coinvolge ma in questo momento è meglio lasciarsi scivolare le cose addosso. Il Leone deve mantenere la calma: è un periodo un po’ strano e qualcosa non va. Lo Scorpione vive un periodo evolutivo già da qualche settimana e per chi si occupa di creatività, vivrà un periodo fertile. Per l’Acquario, se ultimamente ci sono stati dei problemi in amore bisognerà fare attenzione.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 8 novembre 2022/ Pianeti Gemelli, Vergine, Sagittario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox: Toro e Leone, scontri?

Toro, questo particolare aspetto della Luna ti coinvolge direttamente. Fino al 16 è opportuno evitare scontri e polemiche. Probabile che tra oggi e domani tu debba risolvere un contenzioso, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, o ti possa ritrovare nel bel mezzo di una forte complicazione. Meglio lasciarsi scivolare le cose addosso e, naturalmente, se c’è una questione legale o un problema con un ex, risolverle, anche se queste non sono giornate proprio favolose per mettersi d’accordo. La seconda parte del mese sarà migliore.

Oroscopo domani 8 novembre 2022: da Bilancia a Pesci/ Previsioni amore e...

Leone, mantenere la calma, in questo momento, non è facile. Se ci sono delle complicazioni è giusto mantenere la calma. È un periodo un po’ strano, in cui senti che qualcosa non va. Se però per riparare certe situazioni ti metti a discutere un po’ troppo, rischi qualche problema in più, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. È vero che il Leone esce sempre a testa alta da tutte le situazioni che affronta, però meglio non innervosirsi per nulla. Prudenza e pazienza.

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Acquario, il periodo…

Scorpione, questo è un periodo evolutivo già da qualche settimana. Dovresti renderti conto che sei più forte con questo cielo. A volte le emozioni che rimangono nel cuore derivano anche da un viaggio, da un’esperienza che è stata fatta in maniera insolita: per questo conta molto il rapporto con gli altri, in questo momento, rivela l’Oroscopo di Paolo Fox. Dal punto di vista personale e artistico, soprattutto per chi si occupa di creatività, è un periodo fertile.

Oroscopo domani 8 novembre 2022: da Ariete a Vergine/ Amore, lavoro e salute

Acquario, l’Oroscopo di Paolo Fox parla di un periodo scombussolato, un po’ strano. L’Acquario si riduce sempre all’ultimo a fare le cose, ma ora forse non conviene contare sull’occasione dell’ultimo minuto. Infatti bisogna partire per tempo, per evitare qualche conflitto. No agli azzardi e alle attenzione anche in amore, soprattutto se ultimamente, ci sono stati dei problemi: le coppie che hanno vissuto delle difficoltà devono stare doppiamente attente.













© RIPRODUZIONE RISERVATA