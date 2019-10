OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 8 ottobre 2019: Pesci, Scorpione, Capricorno, Toro

Oroscopo di oggi martedì 8 ottobre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista sull’emittente radiofonica LatteMiele per la giornata di oggi, martedì 8 ottobre 2019. Il noto astrologo ha tenuto la consueta rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere quello che ha detto segno per segno. L’Ariete sta affrontando una giornata molto interessante in un periodo di lotte dove spesso si riescono ad ottenere risultati importanti. Attenzione al Toro che si trova di fronte a un momento di grande confusione e rischia di ritrovarsi a commettere degli errori. Bel periodo per i Gemelli che sono in crescita e che stanno ottenendo delle buone risposte sotto diversi punti di vista. Il Cancro deve parlare di sentimenti in questo periodo perché rimanere chiusi non aiuta e può creare dei problemi come un certo stato di insofferenza. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Andiamo a vedere nel dettaglio i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro per l’oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete vive una giornata interessante, il periodo è di lotte ma è diverso da ciò che si è vissuto da quello che si era provato a fine settembre. A novembre e dicembre ci saranno dei mesi di riferimento. Le lotte di settembre però non se ne vanno e sono complicate da gestire. Il Toro non deve fare confusione in amore, le prossime tre settimane nascono con una Venere opposta che non individua delle crisi risolvibili ma può portare difficoltà nel passato e moltissime discussioni tra persone che vanno d’accordo tra loro. I Gemelli hanno un bel periodo, quest’anno si è stati imbarcati in situazioni di tipo pesante. Adesso si vede un approdo e sicuramente chi stava in mare aperto vede ora gli orizzonti tranquilli. Il Cancro ha bisogno di parlare di sentimenti, non si può dire nulla perché tutti si mettono contro. Si è provocatori nel parlare, si adora muovere molto le acque. Si ama dire le cose come stanno ma a volte un atteggiamento franco e sincero non compiace chi sta attorno.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Voltiamo pagina e soffermiamoci ora per l‘oroscopo di Paolo Fox su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone ha un mese particolare e di riflessione. Se un rapporto non va si capirà tutto a ottobre, se invece si vuole bisogna tenerlo stretto e farlo perché a novembre le complicazioni saranno superate. Prudenza nei rapporti con Toro e Acquario. La Vergine sta vivendo un momento di forza. Bisogna farsi avanti e di solito nel lavoro si è protagonisti. L’importante è non far finta di nulla, se c’è qualcosa che ora si deve chiedere sarà importante farlo. La Bilancia mantiene la calma perché vuole evitare discussioni e problemi ma fino a che punto è possibile mantenere un atteggiamento così filosofico? Molto dipende dall’ascendente, chi ha un ascendente Leone sopporta meno di chi ha un ascendente Leone o Cancro. Per i sentimenti se si deve parlare di cose molto importanti meglio dire tutto. Il prossimo fine settimana è agitato. Lo Scorpione si innamora facilmente o parla più facilmente d’amore. In questi giorni c’è la necessità di riprendere quota. A livello fisico ci sono problemi.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario deve darsi da fare anche in vista di novembre che vedrà Venere in questo segno. Le idee sono rivoluzionarie e rispetto ai silenzi di settembre c’è qualcosa in più. Il Capricorno ama costruire la vita come una casa, mattone dopo mattone. C’è stato un piccolo terremoto negli ultimi tempi ma adesso con lo stesso materiale si può costruire qualcosa in più. L’Acquario è polemico e stanco, chi non si è curato si è lasciato andare durante l’estate e non ha ancora risolto alcuni problemi che possono essere emotivi o psicologici. La situazione sentimentale è un po’ allo sbando. Più nervosi sono quegli Acquario che fanno qualcosa che non vogliono fare. Gli Acquario vivono liberi. Anche se le responsabilità sono necessarie. I Pesci probabilmente entro venerdì riceveranno una bella notizia e conferme. I nati sotto questo segno hanno occasione di ripartire. Chi è rimasto senza amore ritrova serenità. Mercurio è favorevole e c’è anche chi torna in scena. Bisogna cercare di essere ottimisti.



