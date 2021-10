Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 ottobre 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: chi al top?

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox vanno ad analizzare i segni di Aria con le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Acquario, Bilancia e Gemelli, ecco cosa c’è da sapere per quanto riguarda la giornata di oggi, venerdì 8 ottobre 2021.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario evidenzia: state attraversando un periodo di rivoluzione personale. Chi è riuscito nell’intento sta attraversando un momento florido, a differenza di chi ha osato meno e incontra ancora diverse difficoltà. Ritorna l’amore vista la fine del periodo di opposizione di Venere che durava dallo scorso giovedì, in particolare domenica sono favoriti gli incontri.

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Attenzione alle contraddizioni. Rappresentate la misura e il controllo e in questo periodo lo scontro fra la vostra indole e la voglia di andare oltre sarà piuttosto accentuato. In ambito lavorativo potrebbe generare nervosismo un ruolo troppo monotono. Le stelle sono comunque positive per i prossimi giorni, a favore di chi vuole raggiungere un nuovo equilibrio in ambito sentimentale. Attenzione a domenica se si vivono rapporti particolari.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Questo venerdì cercate di non andare troppo oltre nonostante diversi pianeti a vostro favore. Verso domenica infatti la situazione potrebbe essere particolarmente confusionaria. Potreste sentire il bisogno di fare una ripicca verso chi ha poco interesse nei vostri confronti. Chi avrà il controllo della situazione in ambito sentimentale riuscirà a ritrovare anche il giusto vigore, domenica sarà un banco di prova per diverse relazioni.

