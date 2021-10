Oroscopo Paolo Fox oggi 8 ottobre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: amore e salute

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox. Spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete ansiosi di conoscere cosa riserverà la giornata odierna, venerdì 8 ottobre 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: cercate di limitare il più possibile le parole per questo venerdì. Siete sotto una forte pressione e la sensibilità del momento potrebbe portarvi oltre determinati limiti. Il motivo di tali ansie potrebbe riguardare qualche situazione spigolosa in ambito lavorativo, datevi da fare per riuscire comunque nei vostri propositi. Attenzione ad alcune discussioni di carattere familiare, in particolare con Scorpione e Acquario.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 ottobre 2021/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario. Per domenica gli incontri sono decisamente favoriti da un cielo positivo. La vostra immagine e il vostro spirito in questo periodo sono una vera arma in più nei rapporti con le persone, approfittatene.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Avete una grande voglia di riscatto, sarà la base per fare qualcosa di grande rilevanza in questi giorni. Nonostante tutto sarà sempre presente qualche difficoltà dinanzi al raggiungimento dei vostri progetti, attenzione ai troppi alti e bassi. In amore la situazione potrebbe migliorare con il transito di Venere nel segno, previsto per i prossimi giorni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 ottobre 2021/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 ottobre 2021/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

© RIPRODUZIONE RISERVATA