Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 ottobre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: le previsioni

L’oroscopo Paolo Fox si occupa dei segni d’Acqua nella consueta rassegna su Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, venerdì 8 ottobre 2021?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: per il fine settimana sono previste giornate particolarmente positive grazie alla luna nel segno. Nonostante un po’ di fiacca vi sentirete comunque forti e battaglieri. Non andate troppo lontani dalle vostre radici, anche chi ama viaggiare tenga sempre presente i tempi giusti di andata e ritorno.

Chi è nato sotto il segno del Cancro cosa deve aspettarsi? State per affrontare giornate intense, alcune situazioni sembrano difficili da chiarire. Cercate di ignorare vecchi rancori, non limitate troppo il dialogo e mostratevi maggiormente gioiosi e sorridenti. Attenzione a qualche tensione in ambito lavorativo.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. Allontanate ipotetiche malinconie che potrebbero tornare verso domenica. Forse le storie concluse vanno dimenticate, non rovinate i nuovi rapporti rimuginando sul passato. Liberate la vostra anima e scrollatevi di dosso le troppe pressioni e ansie. Godetevi a pieno le nuove emozioni ed esperienze sopratutto in ambito sentimentale.

