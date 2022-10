Oroscopo Paolo Fox oggi, 8 ottobre 2022/ Cancro in tensione, Leone e Vergine…

Il weekend è iniziato proprio nelle scorse ore e qual è il migliore modo per dargli il benvenuto se non con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, sabato 8 ottobre? L’esperto di astri, come di consueto, le ha rivelate nel corso della trasmissione dal titolo “Latte e Stelle”, che va in onda quotidianamente sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Se ve le siete perse, in questo approfondimento andremo a leggere le sorti dei nati sotto i segni di Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 8 ottobre 2022/ Sagittario in amore, Bilancia e Scorpione...

Oroscopo Paolo Fox, alti e bassi per il Cancro

È un cielo particolare per i nati sotto il segno del Cancro, ci sono delle tensioni. Però ricorda sempre che dopo un momento di forte agitazione c’è sempre la serenità. Eri convinto che alcune persone ti appoggiassero, però magari adesso ti sei reso conto che non è così. Si rischia di vivere un momento un po’ agitato nei sentimenti. Trasferire le sofferenze dalla vita professionale all’amore può essere un grande peccato. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, è meglio fare un passo alla volta.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 8 ottobre 2022/ Capricorno stressato, Acquario e Pesci...

Oroscopo Paolo Fox, Leone top e Vergine flop

Il Leone avrà domenica una Luna in buon aspetto a Giove e Venere amica. Quindi tra oggi e domani via libera ai sentimenti, al divertimento, a qualcosa che ti piace fare. Se ti metti a cavillare e porti avanti delle inutili tensioni, sbagli. L’oroscopo di Paolo Fox non esclude che anche domenica ci siano delle buone opportunità. In passato hai dovuto affrontare qualche fastidio per dei falsi passi. Il Leone a volte si fida un po’ troppo delle persone, non perché sia ingenuo ma perché è molto generoso. Ora tornare sui propri passi se occorre è necessario.

Oroscopo domani 9 ottobre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore…

La Vergine ha cambiato modo di lavorare. È probabile addirittura che se ha un’attività in proprio, certe cose che faceva prima adesso non le fa più. Il problema è l’impatto con gli altri. Chi lavora anche grazie a delle collaborazioni ultimamente è rimasto male perché certe persone sono state un po’ difficili da gestire e magari non sono state all’altezza delle richieste. C’è chi per questo motivo è rimasto solo a fare certe cose, c’è chi si concede meno e chi invece è più prudente. In questo momento non puoi accettare tutto quello che ti propongo. Oggi la Luna opposta porta piccoli fastidi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA