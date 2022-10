Oroscopo Paolo Fox oggi, 8 ottobre 2022/ Capricorno stressato, Acquario e Pesci…

È arrivato anche oggi, sabato 8 ottobre 2022, il momento di andare a scoprire quale futuro ha dettato l’oroscopo Paolo Fox per queste ultime battute della settimana. Non tutti sanno che l’esperto di astrologia quotidianamente esprime le sue previsioni durante la rubrica “Latte e Stelle”, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Per fortuna noi siamo sempre pronti a riassumervi tutto ciò che ha svelato. In questa occasione l’approfondimento è dedicato ai nati sotto il segno di Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo domani 9 ottobre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore…

Oroscopo Paolo Fox, brutto periodo per il Capricorno

Caro Capricorno. Quanta fatica e quanti obiettivi importanti. Dipende dalla tua età e dalle circostanze, ma se hai ottenuto un vantaggio adesso potresti averne un altro ancora migliore. Chi in questi giorni deve dimostrare quanto vale, è chiaro che sarà stressato e addirittura c’è anche chi dorme male perché pensa tutto quello che deve fare il giorno dopo. Gli impegni contano, ma alcuni nati del segno non avevano previsto un così grande stress. Bisogna, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, reagire positivamente e soprattutto non trasferire le tensioni nell’amore.

Oroscopo domani 9 ottobre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Lavoro…

Oroscopo Paolo Fox, il weekend di Acquario e Pesci

Per l’Acquario l’amore torna intrigante e le relazioni possono esserlo ancora di più. A questo segno piace vivere sensazioni speciali. Chi l’anno scorso non ha avuto modo di portare avanti un progetto, ora può ottenere qualcosa di più. C’è anche un pizzico di fortuna con questo Giove favorevole. Magari da tempo volevi fare un lavoro ma era bloccato e adesso finalmente riesci a farlo. Insomma un suggerimento da queste stelle arriva e può riguardare anche l’amore, per cui c’è una persona che ti interessa ascolta i consigli dell’oroscopo di Paolo Fox fatti avanti.

Oroscopo domani 9 ottobre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Amore e…

Per quel che riguarda i Pesci, ci avviciniamo ad una seconda metà di ottobre importante. Più andremo incontro al 2023 meglio sarà, ma che caos tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre. Le tue parole sono state fraintese e a volte ti sei persino ritrovato in mezzo a delle situazioni che tu non avresti voluto vivere. Attenzione a chi frequenti e a cosa dici. Questo Marte in aspetto critico genera ogni tanto dei conflitti. Bisogna uscirne tranquilli e sereni. Guarda alle possibilità future, visto che il 2023 sarà un anno molto importante.











© RIPRODUZIONE RISERVATA