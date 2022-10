Oroscopo Paolo Fox oggi, 8 ottobre 2022/ Il weekend di Ariete, Toro e Gemelli

L’imperdibile appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox si rinnova anche nelle prime ore di questo weekend: l’esperto di astri, oggi, sabato 8 ottobre 2022, ha svelato le sue previsioni e i suoi preziosi consigli sulle frequenze di Radio Latte e Miele nel corso della rubrica Latte e Stelle. In questo approfondimento ci occuperemo di coloro che sono nati sotto i segni di Ariete, Toro e Gemelli. Cosa accadrà loro, tra amore, salute e lavoro? Andiamo a scoprilo.

Oroscopo domani 9 ottobre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore…

Oroscopo Paolo Fox, le stelle dell’Ariete

Per i nati sotto il segno dell’Ariete sarà un weekend importante, anche perché domenica la Luna è nel segno e dunque porta impegno. L’Ariete, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, ha una grande voglia di fare e di riuscire ed è questo quello che conta. Non ha paura di impegnarsi, semmai l’unico problema è non vincere. Essendo un segno di fuoco ha sempre bisogno di porsi dei nuovi obiettivi. Per quanto riguarda i sentimenti, però, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, c’è qualche difficoltà. Nelle relazioni in cui c’è stato un problema bisogna cercare di risolverlo.

Oroscopo domani 9 ottobre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Lavoro…

Oroscopo Paolo Fox, quale futuro per Toro e Gemelli?

Per il Toro questo fine settimana coincide con una situazione particolare, che riguarda una vera e propria trasformazione della vita, che è in corso già da diversi anni ma che probabilmente dall’estate di quest’anno si è rivelata più tangibile e concreta. Alcuni dei nati sotto questo segno hanno messo in ordine il settore dei sentimenti tagliando il superfluo o confermando una storia. Tutto ciò che non è chiaro in qualche modo viene allontanato. L’unico aspetto a cui va prestata attenzione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, è quello relativo ai soldi. I passi falsi vanno evitati. Un amore potrà essere recuperato solo se c’è buona volontà da parte di entrambi.

Oroscopo domani 9 ottobre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Amore e…

Per i Gemelli è un momento di affermazione. Sole, Marte, Mercurio e Giove sono molto interessanti. Se c’è un appuntamento, un accordo o se si vogliono fare dei passi avanti per ottenere qualcosa, questo è il periodo migliore. Le inutili incomprensioni vanno eliminate perché sprecare questo tempo con persone che non sono all’altezza è inutile. Non sopravvalutare le parole nel caso in cui a settembre ci sia stato un conflitto d’amore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA