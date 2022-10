Oroscopo Paolo Fox oggi, 8 ottobre 2022/ Sagittario in amore, Bilancia e Scorpione…

È arrivato il tempo di dare il benvenuto ad un nuovo fine settimana: non può che tornare puntuale, anche oggi, sabato 8 ottobre 2022, dunque, l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. L’esperto di astri, come di consueto, ha esposto le sue previsioni agli appassionati nel corso della rubrica dal titolo “Latte e Stelle”, che va in onda quotidianamente sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questo approfondimento andremo a scoprire cosa c’è in serbo per i nati sotto i segni di Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox, Bilancia attenta ai soldi

Caro Bilancia. Le incomprensioni in un rapporto si possono sanare solo se c’è volontà da parte di entrambi. Tra maggio e luglio perché se in quel momento le storie d’amore in crisi da tempo hanno vissuto uno stop difficile riprendere ma se ci sono stati solo preoccupazioni perché uno dei due è stato male allora adesso va meglio. Ci sono nuovi orizzonti e traguardi da raggiungere, ma l’oroscopo di Paolo Fox ricorda sempre che Giove opposto chiede un po’ di attenzione con i soldi. Le relazioni che nascono in questo periodo sono importanti e tra l’altro Venere aiuta i nuovi amori.

Oroscopo Paolo Fox, Scorpione e Sagittario momento no

Lo Scorpione deve rielaborare tutta la sua vita in un’ottica molto ottimista. I primi sei mesi del 2023 saranno importanti per cercare di portare avanti dei progetti. Se ci sono delle dispute in famiglia, oggi forse è meglio evitare lo stress. Potresti avere ragione in presenza di problemi, ma non sempre esprimi il tuo parere nel modo corretto. La Luna è buona, per cui cerca sempre l’equilibrio. Bisogna ritrovare un po’ di benessere.

Per il Sagittario settembre è stato un mese un po’ strano. Tu sei sempre forte e Giove è di buon aspetto. È probabile però che il mese scorso qualcosa sia saltato, che non ci sia stata una riconferma o che tu debba iniziare un nuovo percorso. Chi non è stato riconfermato potrebbe avere avuto un problema con dei collaboratori e inevitabilmente si deve rimettere in gioco. Non è facile, perché il Sagittario è un segno anche orgoglioso e se vede che qualcosa non va preferisce mettersi in osservazione. Ora, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, si può tornare in azione per l’amore grazie Venere favorevole.

