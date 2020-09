Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 settembre 2020/ Toro, Leone, Vergine, Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi 8 settembre vede come protagonisti due segni in particolare, il toro e il leone:

Oroscopo Paolo Fox Toro

Toro: Luna nel segno che è più irruente del solito, di solito si cerca la pace e l’armonia ma a volte non la si ottiene. Quando ci si sente contrariati si diventa nervosi. I nati sotto questo segno passano da comprensione a grande disagio si devono evitare tentennamenti in amore.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Leone: si è contrariati, ma si deve guardare il mese di settembre in generale. Venere è in buon aspetto, non ci si deve dare per vinti se si pensa di non aver incontrato l’amore ci si deve muovere. Si può rimanere in osservazione solo se si cerca il massimo.

Oroscopo Paolo Fox, Vergine e Cancro

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox 8 settembre con altri due segni. Vergine: si è forti in questo momento. Chi vuole risolvere un problema ce la può fare. Il 2020 sarà un anno da dimenticare, ma non si deve sottovalutare che c’è chi è rimasto fermo e chi ha fatto soldi. I cambiamenti impostati all’inizio dell’anno sono validi. In amore non si devono sottovalutare nuove emozioni.

Cancro: Giove e Saturno sono in opposizione portano a chiedersi se è possibile che tutte accadano al segno. Piccoli problemi non erano prevedibili. Ci si trova in una situazione surreale. Anche facendo belle cose ci si ritrova a giustificare l’operato. Anche se si ha successo si cerca di minimizzare quanto si fa. Gli amori nati in agosto possono essere ancora più importanti.

