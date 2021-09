Oroscopo Paolo Fox oggi 8 settembre 2021/ Amore e Lavoro per Cancro, Scorpione, Pesci

I Segni di Acqua scoprono tutte le previsioni che li riguardano svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di mercoledì 8 settembre 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, amore e salute per i segni di Acqua

Cancro: per i single potrebbero nascere nuovi legami interessanti essendo un po’ meno spigoloso visto che i Cancro quando hanno qualcosa da far notare diventano piuttosto ostili. Se invece stai vivendo una relazione agitata il fine settimana renderà tutto più chiaro.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per i Pesci sarebbe meglio iniziare a mettere da parte i troppi dubbi che vi tormentano che magari hanno creato problemi in amore, lasciando spazio alla serenità. Il cielo favorevole con Venere attiva sarà cruciale nei rapporti sentimentali, le emozioni saranno un’influenza positiva per arrivare lontano. Chi è innamorato raddoppierà la dose d’amore, chi è in coppia da tempo penserà a metter su casa con figli e chi è stato in crisi a rimettersi in carreggiata: dopo una fase no torna sempre una fase sì.

Per lo Scorpione il cielo dei prossimi giorni risulta particolarmente positivo, in particolare per il weekend. Se avete intenzione di iniziare nuove relazioni è un momento piuttosto propizio. Se si è separati e non si crede più negli amori si potrà comunque vivere una bella amicizia o un flirt. Per gli amori giovani potrebbero presentarsi cambiamenti necessari e rilevanti per avviare una vita a due senza legami con un passato doloroso: si volta pagina.

Il lavoro secondo l’Oroscopo Paolo Fox per Cancro e Pesci

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine di lavoro e dello stato di forma psicofisico per il Cancro: potreste sentirvi particolarmente propensi a polemizzare ma il weekend vi riporterà alla calma.

Per i Pesci non sopportate le situazioni ambigue, stranamente nella vita vi ritrovate ad avere a che fare con persone poco chiare e a trovarvi a vostra volta a cambiare idea piuttosto facilmente. Vivere troppo di ricordi non è sempre la scelta giusta, iniziate a tracciare una linea di demarcazione tra ciò che c’è stato e ciò che ci sarà e a concentrarvi sui vostri obiettivi e su come perseguirli nel giusto dei modi.



