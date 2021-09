Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 settembre 2021/ La giornata di Gemelli, Bilancia, Acquario

I segni di Aria sono pronti a conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgare sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di mercoledì 8 settembre 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli e Acquario, lavoro e salute secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Per l’Acquario secondo l’Oroscopo Paolo Fox sottolinea come nonostante una Luna in posizione discretamente favorevole, cercate di affrontare i prossimi giorni con la dovuta calma. Occhio al weekend, se c’è qualcosa che non va potrebbe saltar fuori all’improvviso.

Per i Gemelli i prossimi due giorni saranno caratterizzati dalla presenza favorevole sia della Luna che di Saturno. Finalmente riuscirete a mettervi in gioco con spensieratezza nel portare avanti le vostre attività, nonostante la presenza di qualcuno che non sembra volervi seguire nelle vostre idee. Sarà bene comunque non spazientirsi.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni sull’amore per i segni di Aria

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà all’Acquario: la troppa stanchezza dei giorni passati potrebbe amplificare eccessivamente le vostre emozioni, generando squilibrio sopratutto nelle relazioni amorose e causando tensione nei rapporti con gli altri. Bilancia: la presenza della Luna in posizione positiva porterà benefici sopratutto in ambito amoroso. Tra Marzo e Aprile di quest’anno molti si trovavano in una situazione di difficoltà. Attualmente avete certamente le idee più chiare per brillare nel giusto dei modi mettendo in risalto tutto il vostro valore, sopratutto in ambito relazionale nelle ultime tre settimane ci si è sentiti particolarmente rafforzati. Per i Gemelli in amore la presenza di Giove e Venere potrebbe generare ottime occasioni.

