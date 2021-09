Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 settembre 2021/ Le stelle per Leone, Ariete e Sagittario

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di mercoledì 8 settembre 2021.

Segni di fuoco, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox su amore e salute

Siete nati sotto il segno del Leone? Secondo l’oroscopo Paolo Fox nonostante una forte attenzione verso il lavoro, non bisogna mai perdere di vista l’amore anche se in questo momento le situazioni sentimentali sono in parcheggio.



Se siete del Sagittario in particolare potreste essere scontenti di alcune relazioni rivelatesi negative. Se avete da poco concluso un rapporto importante che ha provocato qualche sofferenza di troppo, non chiudetevi in voi stessi anche perché il Sagittario non è un segno che sa stare da solo.

L’oroscopo Paolo Fox: Ariete, Leone e Sagittario, tutto sul lavoro

Se siete del Leone alcuni dissensi e situazioni incomplete potrebbero generarvi agitazione, non ci scordiamo che ci sono dei Pianeti in opposizione e molte situazioni che volevate portare avanti si sono bloccate. Altri sono un po’ preoccupati perché vanno a sostituire una persona e hanno paura di non essere all’altezza, in particolare per possibili incomprensioni con un superiore sul posto di lavoro. Bisognerà solo avere pazienza con le richieste eccessive, se si è invece al comando non bisognerà volere tutto e subito.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per il Sagittario la Luna favorevole agevolerà la buona riuscita di alcuni progetti pregressi, a dispetto di un periodo non proprio esaltante nonostante un cielo positivo. Sfruttate la vostra energia per affrontare il momento, i prossimi due mesi saranno di recupero. Per l’l’Ariete la presenza della Luna in posizione opposta potrebbe influenzare momenti di agitazione. La tensione che potreste avvertire sarà un incentivo per reagire a determinate situazioni che prima sembravano troppo complesse e pesanti, al contrario di un’agitazione sterile che ha contraddistinto le situazioni precedenti. Sentirete una forza nuova che vi aiuterà a raggiungere nuovi obiettivi e risolvere vecchie controversie.

