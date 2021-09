Oroscopo Paolo Fox oggi 8 settembre 2021/ Toro, Vergine e Capricorno, le previsioni

Toro, Vergine e Capricorno sono i segni di Terra pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di mercoledì 8 settembre 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox: salute e lavoro per Toro, Vergine e Capricorno

Per la Vergine, secondo l’oroscopo Paolo Fox si può recuperare terreno se c’è stata una crisi o se si sta cercando una nuova occupazione, se si vuole farsi notare in virtù della propria esperienza questo è un periodo sì. Per i liberi professionisti momento giusto per dare una spinta definitiva ad accordi e contatti, tutto ciò che si ha in mente si potrà evidenziare.

Per il Toro: abbiate maggiore pazienza in particolare con Leone e Acquario, soprattutto in ambito lavorativo ci sarà la necessità di mettersi alla prova. Per il Capricorno dopo alcuni giorni non proprio leggeri anche a livello fisico vi sentite un po’ giù di morale. È il momento di iniziare a trovare dei compromessi, in particolare in ambito lavorativo o per un progetto che si può accettare meramente per l’aspetto economico. Non sempre è possibile esaltare le proprie competenze e abilità. Se hai un’attività in proprio è probabile che tu debba rivedere alcune uscite, cerca di risparmiare qualcosa.

Segni di Terra, cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox sull’amore?

La rassegna dei segni di terra dell’Oroscopo Paolo Fox si chiude con le previsioni sull’amore per il Capricorno: in amore date tutto voi stessi, in particolare da venerdì grazie alla presenza di Venere in posizione favorevole. Per il Toro la presenza di Venere nel vostro cielo in aspetto critico potrebbe portarvi a mettere in discussione la vostra attuale relazione. Non è detto che tutte le storie siano destinate a finire male, anzi se ci sono delle stelle conflittuali cercate di dedicarvi al dialogo anche in caso di discussioni piuttosto accese. Se le basi sono buone si va avanti lo stesso. Per la Vergine in amore da venerdì recupero.

