Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 settembre 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: previsioni

Arriva il giovedì e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a giovedì 8 settembre 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Capricorno, Acquario e Pesci.

L’Oroscopo Paolo Fox svela il giovedì del Capricorno

Capricorno: Avere successo è importante, mantenerlo ancora di più. Considera i prossimi sei o sette mesi come una sorta di apprendistato, di pratica, per poi, in tarda primavera, mantenere la tua capacità d’azione. Anche se adesso può arrivare un incarico, anche se hai già firmato un contratto, siamo ancora in una fase di rodaggio. Molti mi diranno ‘ma come? Io credevo di essere arrivato’ e invece no: la vera capacità professionale sarà costruita, lentamente, d’altronde come piace a te, nei prossimi mesi. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox questo weekend sarà molto piacevole per le relazioni d’amore con Venere e Luna in buon aspetto: chissà che tu non abbia un grande amore. Consiglio agli uomini del Capricorno di esprimere un po’ di più anche a parole il proprio amore, perché spesso siete ermetici quando si tratta di parlare dei vostri sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox: cosa c’è da sapere su Acquario e Pesci

Acquario: Sarà capitato a molti di sentirsi vicino alla riuscita di un progetto e poi improvvisamente di mollare tutto. In realtà, l’Acquario vuole evadere e fare delle cose trasgressive, poi quando ne ha la possibilità, mette mille ostacoli e sviluppa tante paure. Attenzione nei contratti e nelle compravendite. Le relazioni più longeve sono quelle in cui la coppia non è solo retta dall’attrazione fisica, ma ha una bella attrazione mentale. Questo sta cercando l’Acquario! Un complice in amore.

Pesci: Venerdì e sabato la Luna sarà nel segno, quindi questi giorni sono in positivo e in crescita. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox forse c’è troppa agitazione per il lavoro e non c’è tempo per i sentimenti oppure in casa c’è qualcuno che ha bisogno di te, ma tu non hai tempo da dedicare alle problematiche familiari: ci sarà da discutere. Nel weekend si cresce e arriverà un caldo abbraccio: se ci sono state delle piccole ansie si potranno superare. Mantenere un buon equilibrio emotivo non è semplice, ma in questi giorni, con Venere in opposizione, è molto importante che tu capisca cosa desideri e chi desideri.

