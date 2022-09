Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 settembre 2022/ Tutto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Le previsioni per la giornata di giovedì 8 settembre 2022, l’Oroscopo Paolo Fox si concentra nell’appuntamento quotidiano sulle frequenze di Radio LatteMiele sui segni di Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox: previsioni per la Bilancia

Bilancia: Luna Mercurio, Marte in buon aspetto. È vero, c’è sempre quel Giove che ti guarda accigliato, ma quello rappresenta più che altro le questioni di lavoro, il fatto che devi sempre ripartire da posizioni minime. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox se c’è stato un fermo è normale, se hai avuto un problema di salute ancora di più e se lavori per un’azienda che sta cambiando, è inevitabile che nel giro di poco tu abbia a che fare con altri incarichi o persone. Bando ai ricordi negativi, soprattutto in amore.

Scorpione e Sagittario, che giovedì sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Scorpione: Questa Venere interessante può portare un’emozione forte: quelli che magari in agosto hanno detto stop a un amore o magari di fronte a una proposta sentimentale hanno nicchiato e hanno detto ‘ma non so se mi piaci oppure no’, adesso ci ripensano o quantomeno tentano la sorte. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox una sorte che per lo Scorpione, in amore, è sempre da condividere con persone toste, perché non gli piacciono i deboli e gli incerti. Questo può avere anche i suoi lati negativi, perché il rischio è di essere manipolati e tu di certo non lo accetti. Oggi sei un po’ sotto pressione.

Sagittario: Non credo che questa sia una giornata in cui desideri rimanere fermo e tra l’altro devo segnalare l’opposizione di Marte che fa scalpitare coloro che ancora non hanno ricevuto una conferma. La tua mente è un po’ affaticata: l’ansia da prestazione non riguarda solo l’amore, che comunque con Venere dissonante potrebbe esistere, ma soprattutto il lavoro. Quindi è probabile che tu stia facendo tante cose e ne voglia fare ancora di più. Se hai lavorato con delle persone che non ti piacciono, avrai modo di lavorare per conto tuo. Giove in ottimo aspetto porta belle gratificazioni e se hai avuto successo lo riconfermerai.

