Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 settembre 2022/ Tutto su Cancro, Leone e Vergine

Arrivati a giovedì 8 settembre 2022 tuffiamoci nel consueto appuntamento con le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox, come ogni giorno in onda su Radio LatteMiele. Vediamo quali sono le previsioni per i segni di Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sul Cancro

Cancro: A proposito del nido in cui ti rifugi quando sei un po’ nervoso: può essere la casa o a volte l’automobile, l’importante è che sia un spazio solo tuo. Sarà importante in questa fase perché bisogna capire che cosa sta accadendo al tuo cuore: a livello emotivo ci sarà qualcosa su cui discutere, ma ricorda che questo momento ti deve trovare emozionato e semplicemente più sicuro sulle cose che devi fare, in quanto le questioni di lavoro non sono così favorite. Nella migliore delle ipotesi si naviga a vista.

Cosa attende Leone e Vergine secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Leone: Molti nati Leone oggi potrebbero avere uno sbandamento, perché la Luna non è proprio al top. Però non è che improvvisamente non saprai più cosa fare, poi il Leone si affida all’oroscopo solo quando è buono, per cui questo non lo leggerà. Per quei pochi che mi ascoltano anche quando dico che la Luna è opposta, si accorgeranno che oggi c’è qualche ritardo da affrontare. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox quando Venere era nel segno, qualche giorno fa e per tutto il mese d’agosto, è probabile che l’amore abbia vissuto una grande forza e intensità e sia nata una vera amicizia. L’unico neo della giornata forse potrebbe essere un ripensamento proprio in questo senso.

Vergine: Con Venere nel segno, non solo è favorito l’incontro, ma anche il proprio aspetto. Voi sapete che oggi è importante mostrarsi in un certo modo, perché viviamo nella società dell’immagine. Questa Venere aiuta a stare meglio e anche ad apparire in maniera più luminosa e positiva. Consiglio però oggi di non essere troppo ansiosi. se qualcosa non va bene. Se c’è stata una separazione, bisogna rimettersi in gioco: amare ed essere amati è troppo importante.

