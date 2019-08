Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 9 agosto 2019: Cancro, Leone, Acquario, Sagittario

Oroscopo di oggi venerdì 9 agosto 2019

Anche oggi, venerdì 9 agosto 2019, torna l’oroscopo di Paolo Fox. Il noto astrologo ha tenuto come sempre la sua rubrica Latte e Stelle ai microfoni dell’emittente radiodiofonica LatteMiele. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. L’Ariete vive delle giornate importanti per la settimana, ci potrebbe essere un piano d’azione molto particolare. Il Toro deve fare attenzione alla seconda metà di questo mese quando sarà importante cercare di staccare la spina per riprendere fiato in vista dell’inizio della nuova stagione. Per i Gemelli è un periodo decisamente sottotono sia a livello emotivo che fisico. Non c’è grande voglia di fare, si rischia di perdere delle emozioni molto importanti chiusi nella stanchezza di questo momento. Per il Cancro sarà un mese molto particolare con delle novità importanti per quanto riguarda l’amore. Il Leone invece non deve pensare di aver superato tutto, perché potrebbero tornare a farsi sentire pesanti ostacoli. Clicca qui per l’oroscopo della settimana.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: Se non si percepisce questa aria di positività, probabilmente non si farà quello che si progettava, se la si sente vuol dire che si fa ciò che si ama e ci si sente sé stessi. Capricorno: vivere rapporti sentimentali estenuanti e mirati alla lotta non fa per il segno. Ci sono segni di fuoco che vivono di sfide, potrebbero esserci state collisioni: c’è bisogno di stare tranquilli. Acquario: ci si deve sentire liberi, anche nei rapporti di coppia o nei contratti di lavoro c’è bisogno di una piccola via di uscita. C’è bisogno dei propri spazi, i pianeti sono opposti e bisogna fare le cose con molta calma. Pesci: sono giornate un po’ confuse, occorre non innervosirsi troppo nei rapporti con i parenti. Ci si deve mettere in guardia dalle provocazioni. Domenica la situazione migliora, ma bisogna cercare di prendere le situazioni con le pinze. Entro l’autunno ci saranno delle soddisfazioni.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: non si deve pensare di essere privi di ostacoli, ma bisogna dire che questo è un grande periodo di forza. L’unico consiglio che si può dare è di non peccare di presunzione, o fare troppe cose. Vergine: è un momento fertile di proposte ed è molto costruttivo. Per l’appunto, si è felici se si può costruire qualcosa in più. Se c’è qualcosa che al momento non va bene, si avrà giustizia in autunno. Bilancia: non si deve pensare alle tensioni di lavoro piuttosto pensate all’amore. Archiviare qualche questione di lavoro non vuol dire di certo risolverla, ma in questo momento è meglio distrarsi. È un momento in cui potreste essere indecisi sul da farsi, se rivelare o meno qualcosa che indispettisce. Si è molto diplomatici, cercare di non farsi nemici. In amore possono esserci conferme. Scorpione: in questi giorni non si è molto tranquilli, si pensa spesso a qualcosa che non convince, che sia un tradimento o un indecisione. Ci si potrebbe sentire vittime degli eventi, se si provano certe emozioni spesso ci si sofferma sulla questione e cercare una soluzione, l’importante è che non ci si stressi: si deve pensare alla propria vita.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con i segni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: sono le giornate migliori della settimana quelle che attendono; si spera si abbia un piano d’azione specifico, sia che riguardi le emozioni che la professione. Toro: non si è stati in perfetta forma nelle ultime due giornate. Occhio fino alla metà d’agosto, è un periodo in cui c’è voglia di staccare la spina. Si vorrebbe stare per conto proprio, dalla seconda parte di agosto inizia una fase caotica ma produttiva, occorre ricaricare le pile. Gemelli: è un periodo sottotono a livello fisico ed emotivo, non avete molta voglia di fare. Saranno giornate che porteranno qualche conflitto irrisolto in superficie. E’ un oroscopo molto strano, ci si potrebbe sentire fuori dai giochi oppure si è dovuto affrontare qualche problematica. L’amore vi salva, bisogna tenersi ben stretto il proprio legame. Cancro: agosto sarà un mese particolare, se c’è stata una novità in amore in questi mesi ad agosto ci sarà una conferma. Bisogna ammettere che agli inizi dell’anno ci sono stati dei cambiamenti, sia a livello sentimentale che lavorativo. Saturno è opposto, non è un pianeta difficile ma fa dire basta a quelle relazioni di convenienza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA