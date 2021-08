Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 agosto 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: le previsioni

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox accompagnano anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus specifico andremo ad analizzare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete impazienti di scoprire che cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 9 agosto 2021? Non vi resta dunque che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle vi saranno amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: la mattinata è confusa, come lo è stata la giornata di domenica. Tra l’altro, tu chiedi chiarimenti sul lavoro e non arrivano delle risposte. Calma e sangue freddo! Ricordiamo tra l’altro che dopo Ferragosto arriva Venere favorevole, tutto si sistema nel tempo. Cerca però di non metterti contro un capo, cerca anche di non metterti in polemica con delle persone. In questo periodo senti una forte repulsione per tutto ciò che è troppo normale.

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Una giornata di interesse dal punto di vista delle stelle sarà quella del 12, perché la Luna sarà nel segno, ma la buona notizia è che da lunedì 16 agosto Venere entra nel vostro spazio zodiacale. Cosa vuol dire questo? Che la Bilancia è più dolce, più comprensiva, più del solito, e che è pronta a innamorarsi e magari, in questi giorni, ha voglia di mettere in chiaro delle cose con persone che ultimamente hanno fatto un po’ orecchie da mercante dinnanzi a certe richieste. Emozioni vere tornano.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Pomeriggio sottotono, mattinata migliore, periodo di caos: vale in particolare per tutti coloro che hanno un’azienda o devono programmare un ritorno in scena o semplicemente, come dipendenti, vorrebbero qualcosa di nuovo. In realtà, c’è una lotta, un combattimento: tu vuoi una cosa, forse non sei ascoltato e addirittura in questo periodo, in casi estremi, ci sarà chi dovrà ricorrere ad un aiuto esterno. In amore, tutto questo crea caos.



