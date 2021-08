Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 agosto 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: chi al top?

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento, concederemo ampio spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete ansiosi di conoscere cosa riserverà la giornata odierna, lunedì 9 agosto 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 agosto 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Oggi la Luna è ancora nel tuo segno e abbiamo visto che c’è stato un novilunio molto importante, tra sabato e domenica. È chiaro che in questo momento tu devi affrontare un nuovo stile di vita, di lavoro. È chiaro anche che chi ha venti o trent’anni avrà un processo di trasformazione diverso da chi ha qualche anno in più, però Saturno e Giove sono in aspetto un po’ particolare: forse c’è un po’ di malinconia da parte tua, nel cercare qualcosa di nuovo, perché ti eri abituato a fare le stesse cose. In casi più drammatici, questo cielo potrebbe proprio rappresentare un taglio netto non desiderato. Però, la cosa buona da capire è che andrà meglio, quindi anche se c’è un cambio di scena, alla fine, tornerai protagonista”.

Oroscopo Paolo Fox 9-15 agosto 2021/ Classifica settimanale segni flop: leone…

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario. Non è che sia proprio chiara la situazione in amore, anche se avete una grande storia, anche se magari avete un evento da programmare. Ci sono stati dei ritardi e poi ve la siete forse presa con chi ha scaricato sulle vostre spalle tante, troppe responsabilità. Un momento di maggiore livore, tensione, ci sarà tra martedì e mercoledì, quindi questa è una settimana che inizia con qualche piccolo dubbio, però sappiamo che dopo Ferragosto molti nodi si sciolgono. In realtà ce l’avete con qualcuno: anche nell’ambito del lavoro, potreste sentirvi messi da parte e questo non va bene. Attenzione alle spese.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 9-15 agosto 2021/ Classifica segni Top: acquario…

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Se in questi giorni sei un po’ sotto pressione e stanco è normale, perché non solo stai cercando di recuperare terreno, ma abbiamo questa concentrazione di pianeti in un punto del cielo che rappresenta proprio la forma fisica. Nonostante tu sia una persona vigorosa, e anche rigorosa, è probabile che oggi ci sia un cambio di scena: al mattino ti senti molto forte e nel pomeriggio un po’ meno. Questo non incide nei rapporti con gli altri, anche se l’amore andrebbe affrontato con coraggio, soprattutto se ci sono problemi, entro il 16.



© RIPRODUZIONE RISERVATA