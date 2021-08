Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 agosto 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e lavoro

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi tengono compagnia a tutti gli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo approfondimento ci occuperemo dei segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso in occasione del suo intervento su Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, lunedì 9 agosto 2021?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Non devi perdere di vista i tuoi sentimenti. I sentimenti dello Scorpione, gli amori dello Scorpione sono sempre tormentati, lo sappiamo, perché sei governato da Marte. Una persona che ti regala il proprio cuore, senza combattere, non ti interessa, anzi ,addirittura si dice che lo Scorpione sia traditore. In realtà, quando lo Scorpione ama, è passionale e può stare anche con una persona per anni, ma è quando manca mordente, quando manca anche lo stimolo a fare l’amore che lo Scorpione inizia a guardarsi attorno e, siccome settembre sarà un mese con Venere da venerdì 10 nel segno, bisognerebbe puntare su questo agosto per rinnovare dei rapporti e per vivere al meglio la sfera della sensualità. Emozioni in corso, anche in vista del Ferragosto”.

Chi è nato sotto il segno del Cancro cosa deve aspettarsi? Se state pensando all’autunno e al 2022, è possibile già annunciare che per il prossimo anno i Cancro hanno un bel cielo e bisogna programmare le mosse future già da adesso, in anticipo. Intanto, in amore metterai tutto nero su bianco: dopo Ferragosto, se c’è qualcuno che non risponde alle tue richieste, potrai inchiodarlo alle sue responsabilità.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Agosto è un mese di forti responsabilità e l’amore non va male, ma certo è fonte di pensieri. Prendiamo la situazione migliore: chi vuole sposarsi e vuole un figlio. Allora c’è la preoccupazione: ‘Ce la faremo economicamente? È una responsabilità troppo grande? Ho l’età giusta?’. Poi, però, se c’è una crisi che va avanti da tempo, già dal mese scorso è nata una profonda agitazione interiore che, in qualche caso, può sconfinare e diventare ansia. Ecco perché occorre vivere un po’ più serenamente. Per il lavoro: non c’è stato quello che volevi? Ci sarà una rivalsa, ma bisogna aspettare l’autunno, l’anno prossimo, quando Giove sarà nel segno. Ricordati che la ruota gira e prima o poi toccherà anche a te. Calma e sangue freddo nelle relazioni, anche questa sera”.

