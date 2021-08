Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 agosto 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Questo secondo lunedì del mese di agosto non può prendere il via senza le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli amanti dell’astrologia. In questo approfondimento ci occupiamo dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In particolare, cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 9 agosto 2021?

Oroscopo Paolo Fox 9-15 agosto 2021/ Classifica settimanale segni flop: leone…

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: sei veramente al centro dell’attenzione di queste stelle. Oggi la Luna andrà in Vergine, poi dall’11 avremo anche Mercurio, Venere c’è già, Marte anche: ora non ti ferma nessuno! Potresti anche aver ricevuto da poco un incarico, potresti in questi giorni decidere qualcosa di importante per il futuro. Favoriti i matrimoni, le convivenze, favoriti anche gli incontri: bando alle malinconie, al pudore eccessivo. Datti da fare!

Oroscopo Paolo Fox settimanale 9-15 agosto 2021/ Classifica segni Top: acquario…

Il Capricorno adesso è un po’ al centro dell’attenzione delle stelle, un po’ come la Vergine, quindi se ti fanno delle proposte, se c’è un’occasione da sfruttare, vedi tu se ti conviene. Il Capricorno, soprattutto l’uomo, è molto ambizioso, non si soddisfa mai: però considera i tempi, considera che siamo in un periodo di crisi… Se arriva qualcosa, una proposta, anche in vista dell’autunno, non cestinarla e pensaci. Altre giornate buone: mercoledì e giovedì.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro, per il quale il pomeriggio è migliore della mattinata, poi grande concentrazione di pianeti utile tra martedì e mercoledì. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono ristrettezze: stai attraversando un periodo di austerity, quindi, anche se guadagni, devi mettere da parte qualcosa o i soldi escono rapidamente. Ultimamente ti sei arrabbiato con il partner, è capitato soprattutto a luglio (se ne hai uno naturalmente), perché spesso non è stato d’accordo con te oppure si è messo in situazioni di pericolo. Se cerchi l’amore, Venere aiuta.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 agosto 2021/ Toro, Vergine, Capricorno: le previsioni...

© RIPRODUZIONE RISERVATA