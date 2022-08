Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 agosto 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: il martedì

Le previsioni per la giornata di martedì 9 agosto 2022, l’Oroscopo Paolo Fox si concentra nell’appuntamento quotidiano sulle frequenze di Radio LatteMiele sui segni di Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sul Capricorno

Capricorno: Tra poche ore Venere non sarà più contraria. Non è che tornano le passioni travolgenti, non tutti i Capricorno sentiranno le farfalle nello stomaco, però ci sarà più serenità. La maggioranza dei Capricorno è molto decisa a vincere una sfida, per quanto riguarda il lavoro, ma Giove dissonante parla di persone poco leali che sono lì pronte a farti lo sgambetto, sperando che magari tu ceda. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox per i liberi professionisti, terreno accidentato ma alla fine vincente, mentre per i dipendenti, attenzione ad accettare quello che c’è. Amore interessante, ma quest’inizio di agosto non ha dato quello che ti aspettavi.

Cosa devono attendersi Acquario e Pesci secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Acquario: È possibile innamorarsi part-time? Vivere delle amicizie amorose? L’Acquario, all’idea che l’amore ci sia ma non sia asfissiante, ci mette la firma. Fino a qualche tempo fa, le relazioni erano importanti e adesso forse molti Acquario stanno cercando una forma di libertà che non si esprime affatto col tradimento del partner, ma nell’avere ognuno una propria concezione della vita e soprattutto una sorta di diversità che però poi aiuta la coppia: se tutti e due parlano sempre delle solite cose e ci sono sempre gli stessi interessi, il rischio è di annoiarsi.

Pesci: Bella questa Luna in sestile: porta emozioni forti. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox il problema riguarda un po’ i liberi professionisti che, in questo periodo, devono cercare di fare qualcosa di più. Ricordo che l’amore è intrigante: spero che nelle ultime settimane ci sia stato anche un chiarimento, un riavvicinamento. Chi vive una bella storia lo sa, questo è il momento dei sentimenti veri: circondarsi di amore, famiglia e rapporti sani è importante. Le stelle aiutano in questo e il tuo cuore farà il resto.

