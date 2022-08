Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 agosto 2022/ Cosa attende Ariete, Toro e Gemelli

Ariete, Toro e Gemelli: i segni zodiacali passati ai raggi X dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di martedì 9 agosto 2022 nella rubrica quotidiana su Radio LatteMiele.

Cosa si aspetta l’Ariete secondo le previsioni Oroscopo Paolo Fox?

Ariete: Ci sono tante cose da fare, tante battaglie da vincere: è chiaro che ci saranno anche degli Ariete che stanno affrontando battaglie toste. Penso a chi cerca di stare meglio dopo un grande problema o una difficoltà. Programmate il futuro con ottimismo! A volte, non rendendosene conto, sono proprio gli Ariete che cercano la sfida, per esempio quando vogliono provocare persone che sono troppo silenziose o ambigue. Detestate le ambiguità, perché siete molto chiari e trasparenti. In questo momento non è semplice trovare persone con cui accordarsi perché siete molto esigenti e questo può creare delle difficoltà sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox, tutto su Toro e Gemelli

Toro: Sappiamo che il Toro è a un punto di non ritorno: non vuole più trascinarsi situazioni che non vanno bene e vogliono avere le idee chiare. Chissà quanti Toro, magari dopo tanti anni di rapporto, se tutto va bene, avranno detto “è ora di legalizzare l’unione”, ma ci sono tanti altri che di fronte ad un rapporto lungo, ma sempre meno convincente, avranno detto “stop”. Urano da molti anni sta ledendo le sicurezze dei nati Toro e, nonostante questo sia un segno abitudinario, conservatore e che detesta i cambiamenti, ora è costretto a modificare non solo il suo impegno in amore, ma anche nel lavoro.

Gemelli: L’inizio di questa settimana forse non vi ha appassionato troppo, però credo che sia giusto guardare al futuro con ottimismo. Chi è in coppia da tempo, può incappare in un amore improvviso: Venere fra pochissime ore inizia un transito importante. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox quando ci sono i pianeti più disponibili, anche non volendo, arriva quell’occhiata furtiva, complice, aumenta il fascino e c’è la possibilità di attrarre più persone: state al gioco! Gli unici Gemelli un pochino sotto pressione o poco convinti sono quelli che negli ultimi anni hanno fatto un po’ troppo, magari hanno diretto la loro attenzione verso più ambiti, nel lavoro, e adesso devono fare delle scelte.

