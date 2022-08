Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 agosto 2022/ Cosa attende Bilancia, Scorpione e Sagittario

Arriva il martedì e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a martedì 9 agosto 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sulla Bilancia

Bilancia: Che tu sia un po’ suscettibile, agitato, pronto anche a innervosirti è sotto gli occhi di tutti, ma c’è una rivoluzione nella tua vita. La difficoltà vera è se, in questi giorni, ti metti contro alcune persone: ricompattare un gruppo o lavorare con gente nuova risulta essere un po’ complicato. Attenzione nei rapporti con Cancro e Capricorno. Non dipendere troppo da un giudizio degli altri, soprattutto estetico.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 agosto 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: il martedì

Cosa attende Scorpione e Sagittario secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Scorpione: Avevo detto che lo Scorpione, in questo mese di agosto, avrebbe vissuto due momenti: uno importante e l’altro meno rilevante. Secondo l’l’Oroscopo Paolo Fox la prima fase del mese è stata interessante e nella seconda non resta che tirare i remi in barca. Tu sai cosa significa amare e soffrire per amore, addirittura ci sono degli Scorpione che pensano che più stanno male e più amano: allontanatevi da questo masochismo sentimentale e pensate alle cose belle. Tra l’altro, gli amori un po’ strani, fra questa giornata e la fine del mese, saranno quantomeno rimessi in discussione.

Oroscopo domani 9 agosto 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Amore e lavoro

Sagittario: Nessuno ti può fermare e qui bisogna semplicemente affrontare i tempi, sempre ragionando, senza fare passi falsi. Solo tu puoi credere nelle tue capacità. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox in questi giorni, potresti aver già avuto una conferma, se hai un’attività in proprio, ma tutte le situazioni che nascono ora sono importanti e tra l’altro l’amore risulta essere protagonista nella tua vita, già dalla fine di questa settimana. Sarà quindi il caso di avvicinarsi alle persone che ti piacciono di più e fare scelte importanti.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo domani 9 agosto: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Amore e lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA