Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 agosto 2022/ Tutto su Cancro, Leone, Vergine

Prosegue la settimana e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a martedì 9 agosto 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox: previsioni per il Cancro

Cancro: Una Luna opposta può generare un momento di malinconia? Ricordiamo che tu sei governato dalla Luna e la Luna ha le sue fasi, non sempre è visibile in cielo, esattamente come te: a volte non sei presente, nelle relazioni con gli altri, e addirittura magari, sei sei arrabbiato, sparisci per vedere chi sono le persone che ti cercano. Non trascinare tensioni di lavoro in amore.

Leone e Vergine, che martedì sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Leone: Chi ti ferma è perduto! Ovvero chi cerca di bloccarti vivrà un momento difficile perché tu sei inarrestabile. Tra poche ore Venere inizierà il transito nel tuo segno e questo aumenterà la tua visibilità. L’unico problema? Fare troppo, far prevalere il narcisismo sul ragionamento: bisogna costruire un solido senso di sé.

Vergine: Recupero lento, con questa Luna in trigono. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox le ultime ore non sono state così complicate, ma è necessario imporre la propria volontà. Uno o due mesi fa è probabile che, attorniato da persone che ti facevano perdere tempo o incapaci, tu abbia detto: “Stop! Non gioco più, me ne vado.” Ultimamente ci sono stati pensieri di lavoro, impegni eccessivi ed è molto difficile, tra l’altro, per chi ha le idee chiare, trovare le persone giuste con cui allearsi. Attenzione perché, ogni tanto, è meglio osservare piuttosto che agire. Amore nella norma: agosto non è un mese di grandi novità.

