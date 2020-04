Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 aprile 2020/ Ariete, Acquario, Toro e Capricorno

Oroscopo: le previsioni di oggi 9 aprile per Ariete e Acquario

Ecco quanto detto per Ariete e Acquario seguendo l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. L’Ariete si libera della Luna opposta, nelle tensioni generali che questo periodo comporta si inizia a pensare a nuovi progetti. Nessuno riesce ad abbattere il segno. Si possono vivere momenti di ansia e tensione, così come si cade in basso si risale. E poi importante sapere che sabato e domenica potrebbero essere giornate buone per i sentimenti. L’Acquario dovrebbe vivere in maniera serena ma Saturno è arrivato nel segno. Ci si impone di fare quello che non si fa da tempo. Ci si trasforma in tutto e si è più drastici nei giudizi. Si è un segno volto alla comprensione e al dialogo ma in questi giorni si è nervosi.

Paolo Fox, oroscopo per Toro e Capricorno

Soffermiamoci su Toro e Capricorno per l’oroscopo di Paolo Fox. Il Toro dovrà convivere con la Luna opposta che va gestita con attenzione, si è stabili ed equilibrati ma quando si ha a che fare con persone poco corrette il rischio è perdere le staffe. Attenzione ai rapporti con gli altri e anche in amore. Saturno dissonante annuncia rallentamenti nei progetti, tutti i segni hanno ora periodi no e questo capita perché certe cose che si dovevano fare andavano per i motivi più vari si rimanda. Il Capricorno ha una Luna favorevole, si può spaziare e non si è lontani però lontano dal traguardo con il Giove nel segno. Non si risente della solitudine. Un Capricorno che appare fermo non lo è. Questo periodo rende efficace la voglia di ricostruire.



© RIPRODUZIONE RISERVATA